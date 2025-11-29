Дівчина сходила на один і той же балет, але обрала різні місця, щоб порівняти їх. Своїми враженнями @darsteda поділилася у тіктоці, пише 24 Канал.

Чим відрізняються найдешевше і найдорожче місце в Оперному театрі у Львові?

Перший раз на балет "Тіні забутих предків" дівчина купила найдешевший квиток – всього за 150 гривень. За ці гроші вона отримала 2 місце, 4 ряду на третьому балконі. Дорогою до балкона все говорило про те, що вона обрала найдешевший квиток – навіть двері були без ручки, бо та зламалася. Але далі дівчину чекало найгірше – вид.

З цього місця авторка відео могла бачити лише пів сцени, а тому й балет дивилася на половину. Усе, що відбувалося на іншій частині залу, – залишилося для неї таємницею. Єдиний плюс – можна було порозглядати красиву ліпнину на стелі.

Через тиждень дівчина відправилася на той самий балет, але вже купила найдорожчий квиток – за 1950 гривень. Це було 11 місце у 1 ряду на першому балконі. Дівчина була приголомшена – різниця просто кардинальна. Неймовірний огляд, розкішна акустика, а обличчя й емоції акторів можна було побачити навіть без бінокля.

Це місце дарувало повне занурення у те, що відбувалося на сцені,

– додала авторка відео.

Порівняння найдорожчого і найдешевшого місць в Оперному театрі у Львові: відео

Не обов'язково купувати найдорожчі квитки у театр, але й дуже економити точно не варто, адже тоді неможливо насолодитися виставою. Найкраще обирати місця посередині, щоб бачити всю сцену.

