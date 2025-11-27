Якщо вас зацікавила тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Visite Ukraine.

Дивіться також Ці три країни ідеально підійдуть для святкування Нового року на морі

Де святкувати Новий рік 2026 в Україні?

1. Карпати

Це не просто гори України, а справжня зимова казка. Засніжені вершини, ялинові ліси та мальовничі села створюють унікальну атмосферу, де оживають народні традиції: колядки, вертепи та страви за старовинними рецептами.

Любителям активного відпочинку сподобається родельбан у Буковелі – санна траса на рейках, де кожен сам контролює швидкість. Це безпечна та захоплива розвага для всіх: від сімей із дітьми до компаній друзів.



Карпати взимку / фото Karpaty.love

Для святкового настрою обов'язково варто відвідати різдвяний ярмарок у Яремче – гуцульські традиції, запах глінтвейну та свіжої випічки, яскраві вогні та сувеніри створюють справжню магію свята.

Любителям лиж і сноуборду Карпати пропонують Буковель – найбільший та найсучасніший курорт України з понад 60 трасами різного рівня складності. Тут кожен знайде маршрут до душі: від початківців до професіоналів.

2. Львів

Як пише Oboz.ua, це ідеальне місто для святкування Нового року та Різдва завдяки поєднанню історичної атмосфери, святкових традицій та сучасних розваг. Старовинні вулиці з бруківкою, мерехтливі вогні, затишні кав'ярні та шоколадні майстерні створюють справжню казку.



Львів, Площа ринок / фото Doba.ua

У центрі міста працюють різдвяні ярмарки з сувенірами, глінтвейном і місцевими смаколиками, а поруч відкриті катки, де можна весело провести час. Львів також пропонує культурні програми: концерти, вистави, театральні виступи і місця для романтичних або сімейних прогулянок.

Дивіться також Тут тепло, а ще й недорого: куди поїхати на море на Новий рік

3. Кам'янець-Подільський

Ідеальне місто для святкування Нового року завдяки поєднанню історії, чарівних пейзажів та затишної, невимушеної атмосфери. Центральною родзинкою є Кам'янецька фортеця – це середньовічний замок на скелястому острові річки Смотрич, який особливо вражає у зимовий період, створюючи ефект казкової декорації.



Фортеця Кам'янця-Подільського / фото petro.ignatyev

Старе місто з брукованими вулицями, колоритними будівлями та площею Ринок дозволяє насолодитися прогулянками, атмосферними кафе та затишними ресторанами, де можна зігрітися гарячим напоєм і відчути свято.

Додатковий плюс – це каньйон річки Смотрич з оглядовими майданчиками, що відкривають неймовірні панорами міста та фортеці, додає особливого шарму зимовим святкуванням. Хоч нічне життя міста спокійніше, ніж у великих мегаполісах, тут легко знайти місця для теплих зустрічей з друзями або романтичного вечора.

Де святкувати Новий рік за кордоном?