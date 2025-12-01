Це зручно, якщо хтось у компанії не катається або хоче розбавити гірськолижний марафон.​ 24 Канал завдяки матеріалам bukovel.com розповість докладніше.

Буковель для тих, хто не катається: чим зайнятися тут узимку?

Звісно, Буковель – передовсім це лижі. Тут є 62 чи навіть вже 63 траси різних рівнів складності загальною довжиною 68 кілометрів, як зазначає hotel-podgore.com.ua. Але є чим зайнятися й тим, кому не цікаво кататися.

Оновлені локації, програми та сценарії розваг зустрічають туристів у Буковелі щороку. Загалом, зимовий курорт пропонує широкий вибір розваг і для дітей, і для дорослих будь-якої вимогливості. До прикладу:

Колесо огляду та оглядові витяги.

У центрі курорту працює найвище в Україні колесо огляду, заввишки 45 метрів, із закритими панорамними кабінами. Один тікет у зимовий сезон коштує орієнтовно 350 гривень для дорослого та 250 для дитини чи пільгових категорій.

Атракціон зазвичай працює щодня з ранку до 22 години. А є й альтернатива – оглядові витяги, це кілька підйомників з окремими квитками саме для панорамних поїздок без лиж, які дозволяють побачити снігові хребти та вечірнє підсвічування трас.​​

Гуцул Ленд – етнопарк і зоопарк.

За озером Молодості діє великий етнопарк "Гуцул Ленд", присвячений побуту гуцулів, бойків та лемків. На території відновлено автентичні дерев'яні хати з відповідними інтер'єрами кінця XIX – початку XX століття, зокрема й гуцульська ґражда з Ворохти.

Окремо працює контактний зоопарк зі свійськими та дикими тваринами й зона креативних майстерень, куди часто приводять дітей після катання.​ Також там працюють майстер-класи з ткацтва, сироваріння, та проводять театралізовані дійства на кшталт гуцульського весілля.

Ось який вигляд має зимовий Буковель: дивіться відео karpatytravel.yaremche

Є й інші позалижні та зимові розваги.

Для любителів драйву – зимовий родельбан (ровер-костер), зіплайни, тюбінгові траси, квадротури та інші атракціони.​

Для релаксу – чани, бані на дровах, спа‑комплекс "Оазис" із басейнами тощо. Місцеві готелі також пропонують власні спа-зони для відновлення після холодного дня.​

Які ще зимові магніти Карпат варто долучити до особистого туристичного досвіду?