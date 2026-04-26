Особливо магічними навесні стають сакури й тюльпани у місті. В інстаграм-дописі Hey. Kyiv з’явилося кілька локацій, де їх можна побачити.

Завдяки квітучим деревам звичні маршрути перетворюються на справжні фотолокації. У цей час можна поєднати приємне з корисним: відпочивати, робити красиві кадри й просто прогулятися містом навіть наодинці.

Якщо не знаєте куди піти у Києві, беріть до уваги вже готовий маршрут для весняної прогулянки.

Де можна погуляти у Києві навесні?

Площа Франка (сакури)

Тут цвітуть сакури, тому локація стане ідеальним фоном для красивих фото. Поруч розташований театр, тому можна ще й завітати на виставу.

вулиця Городецького

Ця вулиця в Києві є однією з найкрасивіших. Тут багато затишних кафе, терас та стильних закладів.

Майдан Незалежності (тюльпани)

Головну площу столиці прикрашають навесні яскраві клумби тюльпанів. Особливо тут гарно у сонячні дні.

Сніданок у "Завертайло"

Це популярне київське місце для сніданків з сучасною атмосферою та красивою подачею страв.

Золотоворітський сквер (сакури)

Цей сквер біля Золотих воріт хоч і невеликий, проте доволі затишний. Навесні тут цвітуть сакури, а сама локація підходить для спокійного відпочинку серед зелені в самому центрі.

Сквер біля Опери (сакури)

У цьому сквері вдало поєднується класична архітектура й квітучі дерева. Це одна з найатмосферніших локацій для фото.

Парк Шевченка (тюльпани)

Парк є популярним для прогулянок. Тут навесні розквітають тюльпани, гуляють багато людей, а з різних куточків звучить музика.

Крім цих популярних локацій, у столиці є ще безліч інших місць, де можна побачити цвітіння сакур. Place Kyiv опублікував в інстаграмі список з квітучими деревами, які вже зараз можна побачити.

До інших локацій входить: ботсад ім. Гришка, парк "Кіото", Києво-Печерська лавра, Володимирська гірка, бульвар Верховної Ради, сквер біля кінотеатру "Жовтень", парк "Перемога", сквер біля ВДНГ.

Де шукати сакури у Львові?

У Львові є кілька десятків локацій для спостереження цвітіння сакур. Однією з найбільших зон цвітіння є парк парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, де висаджено близько 120 дерев сакури.

Інтерактивна карта від Lviv Tourism Office допомагає відстежувати актуальні місця цвітіння сакур у місті. Карта регулярно оновлюється щодня, тож дозволяє перевірити, де саме зараз триває цвітіння і чи варто їхати на конкретну локацію в певний день.