Мовиться про садиби в Андрушівці, Верхівні та Турчинівці. І 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Дивіться також Не у Васюківці: де народився Всеволод Нестайко та що побачити у його рідному місті

Палаци Житомирщини: який маршрут на вихідний можна скласти просто зараз?

Кожна з цих локацій у Житомирській області – окрема сторінка великої шляхетської та купецької історії. Усі три об'єкти поєднує один мотив – значний капітал XIX століття, вкладений в архітектуру та парки. І важливо, що всі їх можна подивитися впродовж одного вихідного дня.

Палац Бержинських-Терещенків в Андрушівці.

Це двоповерхова споруда у стилі французького неоренесансу, як пише discover.ua, зведена у середині XIX століття для камергера Станіслава Бержинського. Пізніше маєток перейшов до Терещенків – родини, що контролювала значну частину цукрового виробництва всієї держави.

Архітектурний ансамбль містить оранжерею, господарські будівлі, парадну в'їзну браму та три огороджувальні вежі. Особлива риса – палацова вежа у центральній частині фасаду та старовинний парк над річкою Гуйва з рідкісними видами дерев. Нині у приміщенні розташований ліцей, але туристи можуть його відвідувати.

Маєток Ганських у Верхівні.

Це споруда кінця XVIII – початку XIX століть, що має статус пам'ятки архітектури національного значення. Палац зведено у стилі пізнього класицизму, як зазначено на порталі zabytki.in.ua, за проєктом французького архітектора Блеріо.

Садибу придбав Ян Ганський і передав синові Вацлаву, дружина якого Евеліна відома як кохана Оноре де Бальзака. Саме вона перетворила комплекс на справжній витвір мистецтва з розарієм, арабськими кіньми та білосніжними лебедями. Сьогодні тут є літературно-меморіальний музей Оноре де Бальзака.

Палац Терещенків-Уварової у Турчинівці.

Його будівництво розпочав Федір Терещенко наприкінці XIX століття, а готовий маєток заповів наймолодшій дочці Наталії, як вказано на funtime.com.ua, у заміжжі – Уваровій. Двоповерховий палац зведено з теракотової цегли у стилі неоренесансу з елементами готики.

Головний фасад прикрашають дві центральні ризаліти, башточки, ліпнина та маскарони. Навколо палацу – парк на понад десяток гектарів, де збереглися дерева, посаджені самою Уваровою. Нині будівля перебуває в Державному реєстрі національного культурного надбання.

Які ще цікаві туристичні магніти Житомирщини варто відвідати у 2026?