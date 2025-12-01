Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "ШоТам".
Де розташована лісова стежка у формі контуру карти України?
В Україні, у Житомирській області, є унікальна лісова стежка, яка повторює контур всієї нашої країни. Цей 10-кілометровий маршрут проклали в Зарічанському лісі, і він одразу став однією з найцікавіших локацій для бігунів та мандрівників.
Як виглядає прогулянка стежкою: дивитись відео
Стежку створили учасники TopRunners Zhytomyr до Дня Незалежності у 2020 році. Маршрут промаркований і проходить мальовничою територією "Зарічанського лісового господарства". Тут можна як влаштувати інтенсивну пробіжку, так і просто прогулюватися, насолоджуючись ароматом сосен і співом птахів.
Як пише Суспільне, в Україні є чимало стежок, які мають різні форми малюнків, але учасники TopRunners Zhytomyr хотіли зробити щось максимально незвичайне:
Наша стежка вирізняється тим, що ми дійсно самі її проклали – нам довелося розчищати чагарники, прибирати повалені дерева, загрібати листя. Все це наша команда, яка складається з 23 людей, робила власноруч,
– коментує бігун-аматор Юрій Мілованов.
Особлива фішка маршруту – це фінішна трекінг-карта: пробігши дистанцію, ви отримуєте трек у формі України, що виглядає значно ефектніше за звичні стадіонні кола. І найцікавіше: саме ця стежка увійшла до Книги рекордів України як найдовша бігова траса, що має форму карти нашої держави.
Доречі, трек цієї стежки та адресу ви зможете знайти на платформі Connet.
