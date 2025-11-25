Вони розташовані у Покутсько-Буковинських Карпатах. І 24 Канал із посиланням на molbuk.ua розповість про них докладніше.

Чому Протяті камені на Буковині – mustsee-локація у Карпатах?

Протяті камені – особлива туристична локація Чернівецької області, яка приваблює шанувальників гір. Ці гігантські скельні брили формують справжній кам'яний лабіринт серед букового лісу поблизу перевалу Німчич.

Комплекс складається з масивних плит пісковику, дивовижно порізаних тріщинами, підземними ходами, арками та отворами. Однією з родзинок урочища є Соколине Око – природна арка у скелі заввишки 40 метрів із наскрізним отвором, схожим на око справжнього хижака.

Як зазначає UkrainaIncognita, у місцевих є цікава легенда щодо походження цих каменів та їхньої назви. Мовляв, у давні часи тут не було зручного шляху для спуску у долину, тому горяни нагрівали у казанах воду і виливали її на скелі – ось у такий спосіб пісковик вдалося "протяти", тобто прорізати – створити проходи.

Соколине Око, печери та інші цікавинки про Протяті камені: дивіться відео LevaDumka

Тут є й печери. Одна з них, відома як Печера Довбуша, завдовжки 22 метри. Загалом, тут безліч місць, де можна зробити неймовірні фотографії.

У 2025 році територія Протятих каменів стала центральною ланкою нового туристичного маршруту у Чернівецькій області. Оформлено стежку з якісною розміткою й інформаційними табличками – вона поєднує Смугарські водоспади, самі Протяті камені, арку Соколине Око й перевал Німчич.

А ось які краєвиди відкриваються з Протятих каменів: дивіться відео IRYNEI

