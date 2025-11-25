Вони розташовані у Покутсько-Буковинських Карпатах. І 24 Канал із посиланням на molbuk.ua розповість про них докладніше.
Чому Протяті камені на Буковині – mustsee-локація у Карпатах?
Протяті камені – особлива туристична локація Чернівецької області, яка приваблює шанувальників гір. Ці гігантські скельні брили формують справжній кам'яний лабіринт серед букового лісу поблизу перевалу Німчич.
Комплекс складається з масивних плит пісковику, дивовижно порізаних тріщинами, підземними ходами, арками та отворами. Однією з родзинок урочища є Соколине Око – природна арка у скелі заввишки 40 метрів із наскрізним отвором, схожим на око справжнього хижака.
Як зазначає UkrainaIncognita, у місцевих є цікава легенда щодо походження цих каменів та їхньої назви. Мовляв, у давні часи тут не було зручного шляху для спуску у долину, тому горяни нагрівали у казанах воду і виливали її на скелі – ось у такий спосіб пісковик вдалося "протяти", тобто прорізати – створити проходи.
Тут є й печери. Одна з них, відома як Печера Довбуша, завдовжки 22 метри. Загалом, тут безліч місць, де можна зробити неймовірні фотографії.
У 2025 році територія Протятих каменів стала центральною ланкою нового туристичного маршруту у Чернівецькій області. Оформлено стежку з якісною розміткою й інформаційними табличками – вона поєднує Смугарські водоспади, самі Протяті камені, арку Соколине Око й перевал Німчич.
Які ще туристичні магніти Буковини варто побачити на власні очі?
Смугарські водоспади. Це один із найкрасивіших каскадів водоспадів України, розташований на відстані нескладної пішої прогулянки від Протятих каменів. Тут є красиві та зручні оглядові майданчики.
Шишкові горби. А це – загадковий лісовий масив, оточений легендами. Тут розташовані дивні гроти й мальовничі скелі, а види на долину вражають навіть бувалих мандрівників.