І у листопаді, варто сказати, воно набуває особливої краси. 24 Канал із посиланням на bit.ua розповість про Витачів докладніше.

Чому Витачів – ідеальне місце для осіннього відпочинку біля Києва?

Перебуваючи на порозі холодної зими, мудро буде не втрачати можливості насолодитись останньою теплою осінньою погодою. І чому б не саме у Витачеві, де поєднуються краса природи та спокій сільського життя?

У Витачів легко дістатися, особливо з Києва – як на авто через Обухів, так і автобусом. Село лежить на березі Дніпра, тож тут відкриваються мальовничі краєвиди на річку, лісові масиви та пагорби. Особливо красиві вони в листопаді, коли природа формує унікальну колірну гаму.

Цікаво, зазначимо, як пише UkrainaIncognita, що Витачів є одним із найстаріших сіл України, згаданим у письмових джерелах уперше ще у Х столітті. Костянтин Багрянородний, імператор Візантії, називав його як найбільший порт на Дніпрі.

А крім природної краси та давньої історії, у Витачеві можна відвідати дерев'яну капличку, одну з найстаріших у Київській області. Її особливістю є те, що побудована споруда за малюнком самого Тараса Шевченка.

Тож у Витачеві зберігається атмосфера традиційної української культури та давнього духовного життя. А зона відпочинку в селі пропонує занурення у тишу, щоб забути про міський шум і напругу.

Це маленький туристичний оазис під Києвом, де кожен знайде щось своє – від затишних пікніків до риболовлі на Дніпрі та велопрогулянок мальовничими стежками. А листопадові дні тут – чудовий час для фотопрогулянок з надзвичайними враженнями.

