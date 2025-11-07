Користувачка тіктоку @muse.about.kyiv створила відео з покроковим маршрутом для тих, хто приїхав до Києва всього на один день. Про це повідомляє 24 Канал.

Як провести ідеальний день у Києві?

Розпочати маршрут варто зі станції метро "Золоті ворота". Авторка відео радить зробити кілька кадрів біля стародавніх стін, які фотогенічні у будь-яку пору року. Перша зупинка – дворик книгарні Book.UA на вулиці Лисенка, 2/1.

Восени тут особлива магія – аромат кави, теплі ковдри, книги про Київ та багато квітів. Беремо тут гарячий напій і випічку і насолоджуємося тишею у самому центрі міста,

– сказала "Муза Києва".

Далі прямуйте до Будинку Актора на вулиці Ярославів Вал, 7. За даними видання "ТиКиїв" цю будівлю звели наприкінці 19 століття на замовлення спільноти заможних караїмів, які переїхали до Києва з Криму. Вони хотіли мати власний молитовний будинок – кенасу, яка через 100 років перетворилася на культурний центр. До слова, оздобили будівлю у мавританському стилі, і саме тому вона має таку цікаву архітектуру.

Наступна локація – кав'ярня Frankly на вулиці Івана Франка, 9. Зараз у дворику панує казкова осінь, але декор тут змінюють щосезону, а тому місце актуальне завжди.

Далі повертайтеся на Ярославів Вал і прямуйте до Софіївської площі. Пообідати можна в закладі Linden, який розташований біля багатовікової липи. Кажуть, якщо біля неї загадати бажання, то воно здійсниться.

Після смачного обіду погуляйте по Алеї художників і завітайте в Андріївську церкву, звідки відкривається неймовірна панорама на Київ.

Дивіться відео про те, як провести день у Києві:

Куди піти на вихідних у Києві з дітьми?

Раніше ми розповідали про те, як небанально провести вихідні у Києві, щоб цікаво було і дорослим, і дітям. Київ пропонує багато різних локацій для родинного відпочинку. Наприклад, океанаріум, де можна побачити акул і неймовірний кораловий риф, або Музей фотоілюзій, в якому можна зробити кумедні фото.

Ще одна цікава локація – скеледром "ПІК", який пропонує скеледромні стіни різного рівня складності та інші розваги. Дітям, які цікавляться космосом, сподобається у Планетарії. До речі, він є одним з найбільших у Європі.