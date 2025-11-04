Український мандрівник Вадим Грінько, який активно веде тікток-сторінку, назвав найбільш недооцінені міста України для подорожі, яким би він поставив 10 балів з 10. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Усі їдуть в Жовкву: розкриваємо секрет популярності цього міста

Які міста України блогер назвав недооціненими серед туристів?

Чернігів

Якщо любите красиву архітектуру і невелику кількість людей на вулицях – вам у Чернігів.

Місто розташоване близько до Києва, має тисячолітню історію, а восени – дуже красиве. Єдиний мінус – відключення світла через російські обстріли,

– сказав Грінько.

Що цікавого побачити біля Чернігова?

Якщо плануєте відвідати цікаві місця у Чернігівській області, то у селі Качанівка є єдиний в Україні палац, який з кінця 18 століття зберігся усім комплексом. Цю розкішну садибу з великими білими колонами та величезним ландшафтним парком довкола порівнюють з американським Білим домом, адже вони мають схожу форму.

Колись у Качанівському палаці частим гостем був славетний Тарас Шевченко, а Ілля Рєпін навіть малював тут свої картини. Це місто точно варто побачити, щоб відчути дух історії й побачити, де колись проводили час популярні українські митці.

Житомир

Житомир для мандрівника став цьогоріч несподіваним відкриттям. Це місто зовсім не популярне для подорожей, але тут є красива набережна, атмосферна пішохідна вулиця з затишними закладами, красиві костели і багато зелені.

Куди піти у Житомирі?

Журнал Житомира провів опитування серед мешканців міста, щоб дізнатися про найцікавіші місця Житомира й області. До рейтингу місць, які варто відвідати на думку мешканців Житомира, потрапили:

Крошенський парк;

база відпочинку "Тетерів";

Гідропарк;

Силікатний кар'єр;

Дружбівський кар'єр;

Камінне Село, який називають "українським Стоунхенджем";

Замок Радомисль;

Палац Терещенків у селищі Червоне.



Набережна у Житомирі / Фото Журналу Житомира

Кам'янець-Подільський

Улюблене місто блогера – Кам'янець-Подільський на Хмельниччині. Більшість людей їдуть сюди на кілька годин, щоб потрапити у фортецю, однак насправді Кам'янець-Подільський вартий більшого. Тут є красивий центр міста, парк, багато смачних і недорогих ресторанів. Щоб побачити все місто, тут треба провести весь день.

Дивіться відео про недооцінені міста України:

До речі, раніше ми писали про 5 цікавих місць в Україні, які варто побачити вже цієї осені. У підбірці є цікаві місця різних регіонів нашої країни.