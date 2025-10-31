Жовква – це справжня енциклопедія української історії, архітектури та культури. Історія цього стародавнього міста розпочалася ще у 1597 році. Як говорить легенда, польський магнат Станіслав Жолкевський захотів створити ідеально місто у стилі італійського ренесансу. Як бачимо, йому це вдалося, адже Жовква досі популярна серед туристів. Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також Чарівний каньйон і сакральний центр Скіфії: чому всі їдуть на Миколаївщину саме сюди

Чим Жовква приваблює туристів?

Прогулянка центром Жовкви нагадує мандрівку у часі. На тлі замку, який колись приймав польських королів та українських гетьманів, легко уявити себе панянкою з 17 століття. Жовківський замок нагадує резиденцію з внутрішнім двориком та красивою архітектурою.

Зверніть увагу! Зараз будівля перебуває у доволі занедбаному стані, але до повномасштабного вторгнення вона належала до програми "Велике будівництво" і на реконструкцію замку виділили 50 мільйонів гривень. Роботи припинилися через війну.

Сьогодні у Жовківському замку проводять екскурсії. На сайті Львівської національної галереї мистецтв, на балансі якої перебуває замок, зазначено, що вхід на територію замку коштує 200 гривень з дорослого, а з дітей та пенсіонерів – 100 гривень. Вартість екскурсії для групи – 600 гривень. У залах замку можна побачити реконструйований інтер'єр минулих століть, виставки та знаряддя праці.

Також у Жовкві можна піднятися на оглядовий майданчик ратуші, який відкритий з 09:00 по 17:00. Усередині будівлі є музей, експозиція якого розповідає про життя Жовкви з моменту її заснування і по сьогодні.



Жовківська ратуша / Фото @klio.eterna

На головній площі міста є кілька атмосферних кав'ярень, де можна випити ароматної кави і перепочити. Після перерви на каву варто відправитися до синагоги, яка колись була однією з найвеличніших у Східній Європі.

За даними Vanlife, у Жовкві є чи не найбільше пам'яток на один квадратний кілометр – лише на центральній площі їх аж 55.

Цікаво Легенда повертається: славнозвісний "Східний експрес" знову вийде на рейки

Ще однією перевагою Жовкви є її близькість до Львова. Місто розташоване всього за 25 кілометрів від Львова і сюди легко доїхати як автомобілем, так і автобусом. До речі, багато мандрівників зупиняються у Жовкві дорогою до польського кордону.

Чому про Жовкву всі активно заговорили?

Сучасним магнітом Жовкви став місцевий заклад "Баша кухня", який розриває соцмережі. Люди готові годинами стояти у черзі, щоб замовити тут м'ясо з вогню. Усе почалося з того, що ролики закладу набирали мільйони переглядів у тіктоці, і люди з усієї Львівської області почали сюди приїжджати. Зараз "Баша кухня" популярна навіть в інших містах України, тож на вихідних Жовква приймає відвідувачів з усієї країни.

До речі, днями заклад побив аж два світових рекорди:

з приготування барбекю (приготувавши за 5 годин 32 905 порції);

з найдовшої черги, у якій стояло 597 людей, а її довжина становила 646,6 метра.

Сьогодні Жовква – це місто, в якому можна побачити, як виглядала давня Європа – без реконструкцій і туристичного блиску.