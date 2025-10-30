Як "Східний експрес" став проривом і змінив уявлення про подорожі?

Східний експрес курсував між Стамбулом і Парижем майже сто років. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Time out.

Класичний маршрут простягався на 3 тисячі кілометрів. Дозволити собі подорож розкішним першим класом потягу могли лише нафтові магнати, аристократи чи дипломати. Цікаво, що потягом могли мандрувати пасажири різного рівня достатку, але вагони для них були вже іншими.

Як зазначено на офіційному сайті Orient Express у першу подорож з Парижу до Константинополя відправилися 40 пасажирів. Час у дорозі туди й назад тривав 7 днів, що стало проривним відкриттям і повністю змінило уявлення про мандрівки на велику відстань.

Що цікаво, концепцію з розкішним стилем у потягу розробили аже у 1926 – 1929 роках. Усього через кілька років "Східний експрес" пережив пік своєї популярності. Завдяки книзі "Вбивство у "Східному Експресі" англійської письменниці Агати Крісті про мандрівку цим потягом почали мріяли всі.

20 травня 1977 року "Східний експрес" востаннє проїхав по класичному маршруту. Через розвиток авіаперевезень поїздки потягом на таку велику відстань втратили популярність. Компанії навіть довелося продати кілька вагонів на аукціоні.

"Східний експрес" повертається: яким буде новий-старий потяг?

На кордоні Польщі та Білорусі історики знайшли 17 давно занедбаних вагонів і вирішили повністю їх відновити. Оригінальні вагони 20-х років минулого століття повністю модернізували і при цьому зберегли колишній шик та розкіш стилю артдеко. Компанія Accor, яка володіє брендом "Східного експреса", зазначила, що оновлення потягу – це "вражаючий діалог між спадщиною та сучасністю".



Спальня у "Східному експресі" / Фото Alixe Lay

Зараз у ваганах потягу є розкішні двомісні спальні, в кожній з яких висить годинник від французького ювелірного дому Cartier. Майстри приділили увагу кожному міліметру потягу, аби пасажири відчувати тут справжню розкіш.



Інтер'єр вагонів "Східного експреса" / Колаж 24 Каналу, фото Alixe Lay

Потяг повернеться на маршрут у 2027 році, а до того часу вагони зберігатимуться у Музеї декоративного мистецтва в Парижі, де побачити їх зможе кожен охочий. До речі, ціни на мандрівку потягом наразі не розкривають, але експерти припускають, що це буде недешеве задоволення – "щонайменше як 4 – 5 місяців оренди у вашому середньостатистичному великому місті".

