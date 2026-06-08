Річ у тім, що страхові компанії почали терміново переоцінювати свої ризики, відтак зросли ціни на страхові поліси. Докладніше про все це розповіло видання Mirror, пише 24 Канал.

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Чому зростає вартість відпочинку на популярних туристичних напрямках?

Загострення геополітичної ситуації у 2026 році вплинуло на стан туристичної галузі, окрім усіх інших. Фінансові аналітики зафіксували різке збільшення страхових премій для мандрівників. Головним тригером змін став новий виток ескалації на Близькому Сході, що змусило компанії перестраховуватися на випадок форс-мажорів.

Свіжою краплею, яка збурила страховий ринок, став запуск Іраном балістичних ракет та безпілотників у бік Бахрейну та Кувейту. Хоча повітряні цілі вдалося успішно перехопити, цей інцидент тільки посилив напругу у Перській затоці. Відтак страховики почали терміново переглядати свої тарифи для цивільних мандрівників.

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Компанії намагаються мінімізувати ризики на випадок можливих зривів поїздок, затримок рейсів або екстреної евакуації. А отже й кінцева загальна вартість відпочинку для туриста зростає, іноді – досить відчутно.

Найпопулярніші туристичні напрямки у Європі у 2026 році: дивіться відео TravelScenes1

Які напрямки відпочинку найбільше постраждали від подорожчання?

Експерти проаналізували понад 5000 страхових полісів для популярних напрямків відпочинку, розташованих поблизу зон конфліктів. Результати виявилися невтішними.

Абсолютним лідером подорожчання стала Туреччина, яка межує з Іраном – стандартний страховий поліс для поїздки туди зріс у ціні на рекордні 46% усього за рік. Не набагато краща ситуація і для тих, хто планує відпустку в Болгарії – через географічну близькість до України вартість страхування туди підскочила на 19%.

Інші популярні курорти також демонструють висхідний тренд, хоч і не такий стрімкий:

Польща – ціни зросли на 8%.

ціни зросли на 8%. Кіпр – подорожчання на 6%.

подорожчання на 6%. Єгипет – зріс у ціні на 4%.

Зверніть увагу: зростання вартості страхування – не єдина проблема у туристичному секторі Туреччини. Через регіональну нестабільність та високу внутрішню інфляцію потік іноземних туристів суттєво скоротився. Місцеві готельєри змушені навіть знижувати ціни та пропонувати швидкі знижки, щоб залучити відпочивальників. Гостям це вигідно, але бізнес стагнує.

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Та хочемо тут наголосити, що попри всі фінансові та геополітичні виклики світ залишається прекрасним і відкритим. Головне – підходити до планування подорожей з розумом та завчасно дбати про свою безпеку.

Важливе про вплив війни на Близькому Сході на світовий туризм

Геополітична напруга на Близькому Сході запустила ланцюгову реакцію, яка стрімко руйнує звичні туристичні маршрути та б'є по гаманцях мандрівників. У таких критичних ситуаціях мандрівникам важливо не піддаватися паніці та чітко знати, як діяти, скажімо, у разі скасування авіарейсу, щоб вчасно отримати альтернативний квиток, ваучери на проживання або грошову компенсацію.

Крім того, конфлікт суттєво змінив економіку віддалених курортів, які залежали від великих авіаперевізників Перської затоки. Збільшення часу перельотів в обхід небезпечних зон та здорожчання пального призвели до того, що популярні Мальдіви та Сейшели втрачають мільйонні прибутки через різке скорочення потоку європейських туристів, які тепер не поспішають бронювати тури на ізольовані острови.

Зважаючи на всі ці нові ризики, експерти радять ретельно обирати локації для відпочинку. А також розповідають, куди поїхати на море у 2026 році, щоб провести відпустку в безпеці та спокої якомога далі від геополітичних конфліктів.