Хаос у аеропортах Близького Сходу та інших регіонах змусив тисячі людей залишатися в повітрі або перенаправлятися на інші рейси. Після атак Ізраїлю та США на Іран, тисячі пасажирів опинилися заблокованими в аеропортах ОАЕ та інших країнах Близького Сходу. І тут дуже важливо зробити правильні дії, розповідає Express.

Що робити, якщо ваш рейс скасовано?

Кріс Гаррінгтон, керуючий директор компанії hoppa, поділився головними порадами для тих, хто зіткнувся із скасуванням рейсу, а також розповів про права пасажирів та можливу компенсацію.

Негайно зв'яжіться з авіакомпанією

Перше, що потрібно зробити при появі повідомлення про скасування рейсу – зателефонувати в авіакомпанію або скористатися її мобільним додатком, щоб дізнатися про наступні кроки.

Що робити, якщо рейс скасували / фото Canva

Зверніться до стійки обслуговування

Якщо ви вже в аеропорту, підійдіть до стійки обслуговування клієнтів. Якщо там велика черга, спробуйте використати мобільний додаток або зателефонувати в службу підтримки.

Обговоріть альтернативні варіанти

Авіакомпанія зазвичай пропонує перенаправлення на інший рейс. Також можна попросити про інший маршрут або рейс до аеропорту, що ближче до вашого пункту призначення. Авіакомпанія може організувати ваш переліт через іншого перевізника – повідомте про це співробітників, щоб отримати оптимальний варіант.

Перевірте страхування подорожі

Наявність страхового полісу захищає від непередбачуваних скасувань або інших проблем. Деякі поліси покривають витрати на готелі, трансфери, альтернативні рейси та харчування. Також варто уточнити у авіакомпанії про ваучери на харчування та проживання.

Які ви маєте права, як пасажир?

Якщо скасування рейсу сталося з вини авіакомпанії, ви, ймовірно, маєте право на компенсацію. Згідно з правилами ABTA, якщо рейс скасовується менш ніж за 14 днів до вильоту, пасажиру може належати компенсація, залежно від тривалості маршруту.

Однак у випадках надзвичайних обставин, на які авіакомпанія не може вплинути (наприклад, військові дії, стихійні лиха), компенсація, як правило, не виплачується. Втім, навіть у цих обставинах пасажири мають право на повернення коштів або перенесення рейсу, а також на забезпечення харчуванням і, якщо потрібно, ночівлею.

Чи можете ви вимагати додаткову компенсацію?

Скасування рейсу через конфлікти, погану погоду, страйки аеропортного персоналу, проблеми з управлінням повітряним рухом або інші "надзвичайні обставини" не дає права на додаткову компенсацію, зазначає BBC.

Які ще поради корисно знати туристу?