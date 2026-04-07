Стюард авіакомпанії Wizz Air розповів для Mirror про несподіваний мінус місць із додатковим простором для ніг, які багато пасажирів вважають найкращим.

Дивіться також Навіть не намагайтеся самостійно діставати телефон між сидіннями літака: ось, що треба зробити

Який є неочевидний мінус місця з додатковим простором для ніг?

Бортпровідник Адам Ходж, який працює в авіації вже понад вісім років, пояснив, що найчастіше такі місця розташовані біля аварійних виходів. А пасажирам там заборонено тримати речі під ногами, користуватися навушниками та вільно діставати особисті предмети. Через це, як він зазначає, такі місця стають більш "обмежувальними", ніж здається на перший погляд.

На місцях біля аварійних виходів заборонено тримати речі під ногами / фото Canva

Водночас він поділився і власними порадами щодо вибору місць у салоні. Найкращим варіантом, на його думку, є місця біля вікна в середній частині літака (приблизно між 5 – 10 або 25 – 30 рядами). Вони поєднують комфорт, швидкий доступ до туалету та зручність під час обслуговування на борту.

Дивіться також Досвідчені мандрівники обов'язково беруть це у дорогу, а новачки – ніколи

Чому місця біля виходу можуть бути не дуже?

Місця біля виходів часто вважають найбільш комфортними через додатковий простір для ніг, проте насправді вони мають низку недоліків. По-перше, підлокітники там фіксовані, тож навіть у порожньому ряду ви не зможете збільшити ширину сидіння, розповідає Travelers United.

По-друге, на цих місцях заборонено тримати речі під ногами, користуватися навушниками або відкидати спинку, а також вони можуть бути розташовані далеко від кухні та туалетів, що ускладнює доступ і послуги під час польоту.

Крім того, для деяких пасажирів ряди біля виходу створюють проблеми під час пересадок, обмежують можливості обрати їжу на борту або подорожувати з домашніми улюбленцями, а також часто перекривають кращі види з вікна через крило літака.

