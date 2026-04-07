Стюард авиакомпании Wizz Air рассказал для Mirror о неожиданном минусе мест с дополнительным пространством для ног, которые многие пассажиры считают лучшим.
Какой неочевидный минус места с дополнительным пространством для ног?
Бортпроводник Адам Ходж, который работает в авиации уже более восьми лет, объяснил, что чаще всего такие места расположены возле аварийных выходов. А пассажирам там запрещено держать вещи под ногами, пользоваться наушниками и свободно доставать личные предметы. Поэтому, как он отмечает, такие места становятся более "ограничительными", чем кажется на первый взгляд.
На местах возле аварийных выходов запрещено держать вещи под ногами / фото Canva
В то же время он поделился и собственными советами по выбору мест в салоне. Лучшим вариантом, по его мнению, есть места у окна в средней части самолета (примерно между 5 – 10 или 25 – 30 рядами). Они сочетают комфорт, быстрый доступ к туалету и удобство во время обслуживания на борту.
Почему места у выхода могут быть не очень?
Места у выходов часто считают наиболее комфортными из-за дополнительного пространства для ног, однако на самом деле они имеют ряд недостатков. Во-первых, подлокотники там фиксированные, поэтому даже в пустом ряду вы не сможете увеличить ширину сиденья, рассказывает Travelers United.
Во-вторых, на этих местах запрещено держать вещи под ногами, пользоваться наушниками или откидывать спинку, а также они могут быть расположены далеко от кухни и туалетов, что затрудняет доступ и услуги во время полета.
Кроме того, для некоторых пассажиров ряды у выхода создают проблемы во время пересадок, ограничивают возможности выбрать еду на борту или путешествовать с домашними любимцами, а также часто перекрывают лучшие виды из окна через крыло самолета.
Какие еще советы будут полезными для туристов?
Знали ли вы, что полностью заворачивать ребенка в полотенце не стоит? Об этом правило безопасности для детей во время отдыха знает мало родителей. Рекомендуется вытирать ребенку руки и подкладывать полотенце под плечи, а также использовать полотенца-кимоно или комбинезоны, которые не ограничивают движения.
Или же, почему не стоит использовать ленту на чемодане. Вместо этого рекомендуется использовать цветные ремни или чехлы для чемоданов вместо лент для лучшей идентификации.