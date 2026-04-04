Якщо вам здається, що поведінка людей у літаках буває дивною, бортпровідники запевняють: реальність значно гірша. Щодня працюючи з сотнями пасажирів, вони стають свідками ситуацій, які можуть змінити ваше уявлення про подорожі, розповідається у Mirror.

Стюардеса розповіла про найогидніші речі, які пасажири робили у літаках

Одна зі стюардес із шестирічним стажем зізналася, що найбільше її вразило, коли пасажир поклав ноги прямо на столик для їжі. Але були й більш шокуючі випадки, наприклад, люди, які випадково оголювалися та сідали на сидіння в такому вигляді. Інші члени екіпажу наголошують: літак – не найчистіше місце.

Особливо це стосується туалетів, де, за їх словами, "всюди може бути сеча". Саме тому батькам радять не пускати дітей туди босоніж. Через такі ситуації деякі стюардеси навіть самі дезінфікують свої місця перед польотом, особливо столики, які вважаються одними з найбрудніших поверхонь на борту.

Туалети у літаках часто брудні / фото Canva

Також працівники авіації звертають увагу на поведінку пасажирів: найчастіше проблеми створюють ті, хто впевнений, що "знає, як усе працює". Серед типових порушень – це дзвінки під час польоту або ігнорування правил безпеки. Окремо нагадують і про багаж: бортпровідники зазвичай не мають права піднімати валізи на полиці через ризик травм.

Також на платформі Quora пригадали, як батьки вирішили змінити підгузок дитині просто на пасажирському сидінні. За його словами, довелося втрутитися та попросити їх перейти до туалету, адже там спеціально облаштовані пеленальні столики.

Ще більш дивною здалася інша ситуація: пасажир спочатку виплюнув жуйку прямо на відкидний столик, а згодом підняв її разом із слиною та переклав у пакет для нудоти. Після цього він як ні в чому не бувало продовжив користуватися столиком.

Втім, не всі "секрети" на борту такі очевидні. Іноді стюардеси можуть навіть трохи збрехати, наприклад, подати каву без кофеїну, щоб пасажир краще заснув, або пообіцяти підвищити температуру в салоні, хоча насправді цього не зроблять.

