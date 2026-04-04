Если вам кажется, что поведение людей в самолетах бывает странным, бортпроводники уверяют: реальность значительно хуже. Ежедневно работая с сотнями пассажиров, они становятся свидетелями ситуаций, которые могут изменить ваше представление о путешествиях, рассказывается в Mirror.

Стюардесса рассказала о самых отвратительных вещах, которые пассажиры делали в самолетах

Одна из стюардесс с шестилетним стажем призналась, что больше всего ее поразило, когда пассажир положил ноги прямо на столик для еды. Но были и более шокирующие случаи, например, люди, которые случайно обнажались и садились на сиденье в таком виде. Другие члены экипажа отмечают: самолет – не самое чистое место.

Особенно это касается туалетов, где, по их словам, "везде может быть моча". Именно поэтому родителям советуют не пускать детей туда босиком. Из-за таких ситуаций некоторые стюардессы даже сами дезинфицируют свои места перед полетом, особенно столики, которые считаются одними из самых грязных поверхностей на борту.

Также работники авиации обращают внимание на поведение пассажиров: чаще всего проблемы создают те, кто уверен, что "знает, как все работает". Среди типичных нарушений – это звонки во время полета или игнорирование правил безопасности. Отдельно напоминают и о багаже: бортпроводники обычно не имеют права поднимать чемоданы на полки из-за риска травм.

Также на платформе Quora вспомнили, как родители решили сменить подгузник ребенку прямо на пассажирском сиденье. По его словам, пришлось вмешаться и попросить их перейти в туалет, ведь там специально обустроены пеленальные столики.

Еще более странной показалась другая ситуация: пассажир сначала выплюнул жвачку прямо на откидной столик, а затем поднял ее вместе со слюной и переложил в пакет для тошноты. После этого он как ни в чем не бывало продолжил пользоваться столиком.

Впрочем, не все "секреты" на борту такие очевидные. Иногда стюардессы могут даже немного соврать, например, подать кофе без кофеина, чтобы пассажир лучше заснул, или пообещать повысить температуру в салоне, хотя на самом деле этого не сделают.

