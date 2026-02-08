Мы уже делали статью о самых любимых местах украинских туристов и продолжаем эту рубрику. На этот раз, ссылаясь на публикацию nahanda_vitalia, новая подборка локаций, которые украинцы называют особенно красивыми и такими, куда хочется возвращаться снова и снова.

Куда советуют путешествовать украинские туристы?

Для тех, кто любит горы, настоящим must-see стал Нойшванштайн – сказочный замок среди Альп, который выглядит так, будто сошел со страниц легенды. Андерматт в Швейцарии покоряет альпийскими пейзажами, тишиной и ощущением полной перезагрузки. Комо – это и горы, и озеро, и спокойная роскошь итальянской природы. А Гальштат – маленький городок, который стал прототипом города из мультфильма "Ледяное сердце".

Замок Нойшванштайн / фото "Моя Европа"

Любителям моря украинские туристы советуют Сицилию с ее ярким характером, вулканами и невероятной кухней, Валенсию, где сочетаются море, современная архитектура и легкий ритм жизни, и Санторини – символ романтики с белыми домами и легендарными закатами. Рапалло – Портофино – это про итальянскую элегантность, цветные дома и уютные бухты.

Среди направлений, поражающих масштабом и природой, украинцы часто упоминают Непал – страну гор, силы и духовности, Шотландию с ее драматическими пейзажами, замками и туманами, Доломиты, которые считаются одними из самых красивых гор Европы, и Исландию – остров водопадов, вулканов и дикой природы.

Шоссе Трансфанараш / фото Eutoways Ukraine

Отдельное место в этой подборке занимает Румыния, а именно легендарное шоссе Трансфегерашан – одна из самых красивых дорог в мире. Серпантины среди гор, невероятные пейзажи и ощущение свободы сделали ее настоящим фаворитом среди украинских путешественников.

На самом деле, если вы очень хотите путешествовать, можно воспользоваться организованными групповыми поездками. Такие путешествия делают путешествие и веселее, и спокойнее, а иногда даже дешевле. Например, под заметкой под заметкой kutina.photo поделилась своей поездкой в Португалию вместе с группой девушек.

Какие еще места мира рекомендуют украинцы?