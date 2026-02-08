Титул культурной столицы получил город Тренчин, который расположен на западе Словакии. Об этом сообщает Euronews.
Что такое европейская столица культуры?
Это звание ежегодно присваивают городам, которые демонстрируют активное культурное развитие и сочетание исторического наследия с новыми форматами. В Тренчине в этом году запланированы десятки фестивалей, выставок и других интересных событий.
К слову, столицей культуры выбрали еще один город – финский Оулу.
Какие события посетить в Тренчине в 2026 году?
- В апреле в городе состоится фестиваль светового искусства, когда на улицах и площадях Тренчина выставят множество инсталляций;
- в июле запланирована регата самодельных судов на реке Ваг. Это событие называется Splanekor и сочетает креатив и локальные традиции;
- Молодежный музыкальный фестиваль Garage тоже запланирован на июль;
- Fiesta mostov – фестиваль мостов в сентябре;
- Altofest в октябре – это серия театральных и художественных спектаклей, которые будут проходить в жилых домах по всему городу.
Город Тренчин с высоты / Фото Kamil Smelko
Что еще посмотреть в Тренчине?
Как пишет "Украинка Инкогтина", Тренчин является одним из старейших городов Словакии. Первое письменное упоминание о нем датируется 1111 годом, но история города достигает римских времен – на скалах сохранилась надпись 179 года нашей эры.
Главным символом города является Тренчанский град – замок, который расположен на горе и который возвышается над всем городом. Его возвели в 11 веке, а сегодня здесь функционирует музей. Посетители могут подняться на верх башни, с которой открывается захватывающий вид на всю местность.
От центра города к замку ведет лестница, которую построили еще в 1568 году.
Тренчанский гард / Фото Романа Маленкова
В Тренчине также сохранилась одна из самых красивых в Словакии синагог, которую построили в 1913 году. Расположена она в Старом городе, которое также стоит внимания. Здесь сохранилась историческая застройка, городские оборонительные ворота, есть кафе, где можно остановиться и перевести дух.
Старейшие храмы города – Костел святого Франциска Ксаверия и приходская церковь Рождества Богородицы.
