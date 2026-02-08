Титул культурної столиці отримало місто Тренчин, яке розташоване на заході Словаччини. Про це повідомляє Euronews.
Що таке європейська столиця культури?
Це звання щороку присвоюють містам, які демонструють активний культурний розвиток та поєднання історичної спадщини з новими форматами. У Тренчині цьогоріч заплановані десятки фестивалів, виставок та інших цікавих подій.
До слова, столицею культури обрали ще одне місто – фінський Оулу.
Які події відвідати у Тренчині в 2026 році?
- У квітні в місті відбудеться фестиваль світлового мистецтва, коли на вулицях і площах Тренчина виставлять безліч інсталяцій;
- у липні запланована регата саморобних суден на річці Ваг. Ця подія називається Splanekor і поєднує креатив та локальні традиції;
- Молодіжний музичний фестиваль Garage теж запланований на липень;
- Fiesta mostov – фестиваль мостів у вересні;
- Altofest у жовтні – це серія театральних і мистецьких вистав, які відбуватимуться в житлових будинках по всьому місту.
Місто Тренчин з висоти / Фото Kamil Smelko
Що ще подивитися у Тренчині?
Як пише "Українка Інкогтіна", Тренчин є одним з найстаріших міст Словаччини. Перше письмова згадка про нього датується 1111 роком, але історія міста сягає римських часів – на скелях зберігся напис 179 року нашої ери.
Головним символом міста є Тренчанський град – замок, який розташований на горі і який височіє над всім містом. Його звели в 11 столітті, а сьогодні тут функціонує музей. Відвідувачі можуть піднятися на верхівку башти, з якої відкривається захопливий краєвид на всю місцевість.
Від центру міста до замку ведуть сходи, які збудували ще у 1568 році.
Тренчанський гард / Фото Романа Маленкова
У Тренчині також збереглася одна з найкрасивіших у Словаччині синагог, яку збудували у 1913 році. Розташована вона у Старому місті, яке також вартує уваги. Тут збереглася історична забудова, міська оборонна брама, є кав'ярні, де можна зупинитися і перевести дух.
Найстаріші храми міста – Костел святого Франциска Ксаверія та парафіяльна церква Різдва Богородиці.
