Мовиться про знаний на весь світ бар "Фарадей". До Міжнародного дня бармена 24 Канал розповідає все, що відомо про це унікальне місце.

Що відомо про найпівденніший бар у світі?

Як зазначено у Вікіпедії, бар збудували ще у ті часи, коли станція належала Великій Британії. Після будівництва станції робітникам було шкода викидати значні залишки деревини, тож вони вручну зробили маленький бар в англійському стилі. У 1996 році станцію і бар передали Україні. До речі, бар називається "Фарадей", оскільки такою була назва станції у ті часи, коли вона належала англійцям.

Бар розміщений у невеликій кімнаті і має 3 столики та 7 місць для відвідувачів. Фірмовий напій – настоянка "Вернадівка", створена на зібраному полярниками самогонному апараті. Також можна замовити вино і пиво.

За традицією жінок у барі пригощають безкоштовно, якщо вони дарують бармену предмет своєї спідньої білизни. За стійкою бару зібралася вже ціла колекція з бюстгальтерів.



Колекція бармена у барі "Фарадей" / Фото V.Zurfluh

У вихідні полярники приходять у бар, щоб відпочити й пограти в більярд або дартс. Крім українців, "Фарадей" відвідують і туристи, які привозять з собою сувеніри з усього світу. Саме ці маленькі дрібнички формують інтер'єр бару. Насправді український бар дуже популярний серед учасників антарктичних круїзів – лише за 2018 рік його відвідали 4 тисячі туристів.

Зверніть увагу! Як пише Daily Mail, бар на станції "Академік Вернадський" у 2017 році потрапив до книги Straight Up Джоеля Харрісона і Нейла Рідлі про найоригінальніші бари світу. Британські експерти назвали його "найекстремальнішим баром".



Відвідувачі у барі на станції "Академік Вернадський" / Фото Aatlasobscura

Що цікавого побачити біля української станції в Антарктиді?

Мало хто знає, що у світі існує ще один Київ і він дуже відрізняється від столиці України. Це – півострів Київ, який розташований біля "Академіка Вердандського". Він лежить у межах Землі Грема, має овальну форму і повністю покритий кригою. Люди у цьому Києві не живуть, але зате є багато пінгвінів.

Також біля станції є каплиця святого Володимира – найпівденніша православна культова споруда. А у 2023 році для полярників створили інсталяцію "Дім. Спогади", яка символізує українську хату і нагадує їм про дім.