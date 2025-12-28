Мовиться про півострів Київ. І 24 Канал із посиланням на latitude.to розповість про нього докладніше.

Де шукати півострів Київ і чому він важливий для України?

Півострів Київ лежить у межах Землі Грема та видається в океан на близько 35 кілометрів у північно-західному напрямку. Саме біля нього розташований український антарктичний науковий центр – станція "Академік Вернадський" на острові Галіндез.​

Західне узбережжя Землі Грема – це регіон Антарктичного півострова, найбільшого в Антарктиді. На північному сході його омиває затока Фландр, на південному заході – затока Беаскоча, а від архіпелагу Вільгельма на північному заході його відділяють протока Пенола та Лемерська протока.​

Північна крайня точка півострова – мис Ренар – одночасно є межею між узбережжям Данко на північному сході та узбережжям Грема на південному заході. Сам півострів має овальну форму та майже повністю покритий льодом.

Там, ясна річ, люди не живуть, тож і хмарочосів, як у столичному Києві, немає. Натомість є інші переваги – красиві поодинокі гори, зокрема Траншан та Демарі на західному узбережжі, океан поруч, і, звісно, пінгвіни.

Як походження назви півострова Київ? Топонім Kiev Peninsula офіційно затвердили на початку 2010-х років на честь Києва та у зв'язку з розташуванням поруч української станції "Академік Вернадський". У 2020 році Науковий комітет з антарктичних досліджень офіційно змінив написання на Kyiv Peninsula.

Українська станція "Академік Вернадський", як нагадує kpi.ua, працює з лютого 1996 року. А розташована вона за кілька кілометрів від узбережжя півострова Київ – на мисі Марина острова Галіндез, що є частиною архіпелагу Аргентинські острови. Тут українські вчені досліджують клімат, озоновий шар, біологію та геологію регіону.

