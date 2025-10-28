Українська стюардеса з багаторічним досвідом @tanya_ivanikhina_ пояснила, чому пасажирські літаки не літають над Антарктидою. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому над Антарктидою не літають літаки?

Основна причина того, що над Південним полюсом не здійснюють авіарейси, полягає у невідповідності нормам безпеки. Річ у тому, що на Антарктиді нема цивільних аеропортів. Під час польоту трапляються різні ситуації – комусь може стати зле, може зламатися двигун чи розгерметизуватися салон. На Південному полюсі пілот не зможе зробити аварійної посадки, бо просто не матиме де безпечно посади великий пасажирський літак.

Крім того, там дуже холодно. За словами стюардеси, температура повітря іноді сягає до -80 градусів, а це створює ризики замерзання пального, проблем з гідравлікою і обмерзання датчиків.

Більшість систем зв'язку і GPS-супутників орієнтуються на середні широти. На південному полюсі сигнал часто нестабільний або його взагалі нема. Це створює проблему у спілкування з диспетчерами, що є дуже важливо в авіації.

Ну і загалом насправді мало практичних маршрутів, бо основні напрямки авіаперельотів – це міжконтинентальні лінії північної півкулі – Америка – Європа, Європа – Азія – Японія – США тощо,

– пояснила Тетяна.

Вона зазначила, що деякі авіакомпанії пролітають біля Антарктиди, але не над самим полюсом. Прилітати у ці холодні краї можуть хіба що приватні літаки з науковцями.

Дивіться відео про авіацію і Південний полюс:

Зверніть увагу! На борту літака не всі місця однаково зручні. Якщо ви хочете, щоб ваш політ пройшов максимально комфортно, то ніколи не обирайте місця у хвості літака. Тут зазвичай дуже шумно і гамірно, оскільки поруч розташовані туалети. Розімнути ноги, ймовірно, не вийде, бо біля вашого місця вже може бути черга з пасажирів у туалет.

Де ще у світі не літають літаки?

У світі є чимало місць, над якими не літають літаки. Окрім Антарктиди, рейси не виконують і над Тибетом та Гімалаями через значну висоту цих гірських вершин. Крім того, як зазначає Safe air space, заборонені або нерекомендовані польоти над зонами конфліктів. Наприклад, Україна з 2022 року є безпольотною зоною через російське вторгнення. Те ж саме стосується Північної Ефіопії, Ємену, Сомалі тощо.

Також у світі є багато карликових країн у яких нема аеропортів і пасажирські літаки не приземляють. Наприклад, Монако, Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Марино тощо. Літаки над ними літають, але зупинки тут не роблять.