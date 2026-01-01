І найголовніша з них – літак вже має злетіти та набрати висоту. 24 Канал із посиланням на tanya_ivanikhina_ розповість про обмін місцями в польоті докладніше.
Мінятися місцями в літаку: які є правила та нюанси щодо такої поведінки?
Стюардеса з великим досвідом польотів розповіла у тіктоці, що пасажири насправді можуть мінятися місцями в літаку, майже без проблем. Річ у тім, що немає жодного офіційного правила чи документа, що забороняв би це – на відміну від обмежень на рідини чи заборонені предмети.
Чому ж тоді перевіряють посадковий талон, коли ви заходите у літак? Щоб бортпровідники вказали на ваше місце, усунувши ймовірні непорозуміння, які могли б затримати посадку. Але після цього ніхто не перевіряє, чи ви сидите на своєму місці, чи ні.
Стюардеса навела у приклад родину з чоловіка, жінки та дитини. Умовно, вони сидять на 25 ряду на місцях D, E, F. Чоловік може сісти не біля вікна, як у квитку, а посадити туди дитину, щоб та дивилася на хмари – ніхто не буде уточняти за посадковими таку розбіжність.
Інша справа – мінятися з незнайомцями. Це вже слід робити після зльоту та набору висоти, оскільки процес може виявитися затяжним та елементарно затримати посадку та, власне, зліт.
Ще існує така думка у мережі про катастрофи, мовляв, якщо літак розіб'ється, то тіла будуть ідентифікувати за місцями. Стюардеса спростовує це: у катастрофах все змішується, згорає, тож загиблих будуть ідентифікувати у будь-якому разі за ДНК та іншими експертизами.
Бортпровідниця пояснила ситуацію з обміном місцями у літаку: дивіться відео tanya_ivanikhina_
Висновок стюардеси: "Нумо думати логічніше". Немає правил, штрафів чи перевірок – сідайте так, як вам зручно та як домовитеся (без конфліктів чи займань місць в аварійному ряду). Тільки робіть це за допомогою бортпровідників і в узгоджений момент.
Чому мінятися місцями можна тільки після зльоту?
Стюардеси дозволяють мінятися місцями, але тільки після зльоту і вимкнення табло Fasten Seatbelts. Адже розгін, зліт та набір висоти мають відбутися після балансування літака, яке здійснюють за вагою пасажирів.
Самовільна та невчасна пересадка відтак може порушити аеродинаміку, наголошують на порталі cntraveler.com. У деяких авіакомпаніях за таке штрафують на відчутні суми й навіть висаджують.
До слова, колишня стюардеса Джейн Хоукс радить уникати місць у задній частині літака. Чому? Та просто тому, що там зазвичай найгаласливіше.