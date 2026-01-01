І найголовніша з них – літак вже має злетіти та набрати висоту. 24 Канал із посиланням на tanya_ivanikhina_ розповість про обмін місцями в польоті докладніше.

Мінятися місцями в літаку: які є правила та нюанси щодо такої поведінки?

Стюардеса з великим досвідом польотів розповіла у тіктоці, що пасажири насправді можуть мінятися місцями в літаку, майже без проблем. Річ у тім, що немає жодного офіційного правила чи документа, що забороняв би це – на відміну від обмежень на рідини чи заборонені предмети.​

Чому ж тоді перевіряють посадковий талон, коли ви заходите у літак? Щоб бортпровідники вказали на ваше місце, усунувши ймовірні непорозуміння, які могли б затримати посадку. Але після цього ніхто не перевіряє, чи ви сидите на своєму місці, чи ні.

Стюардеса навела у приклад родину з чоловіка, жінки та дитини. Умовно, вони сидять на 25 ряду на місцях D, E, F. Чоловік може сісти не біля вікна, як у квитку, а посадити туди дитину, щоб та дивилася на хмари – ніхто не буде уточняти за посадковими таку розбіжність.

Інша справа – мінятися з незнайомцями. Це вже слід робити після зльоту та набору висоти, оскільки процес може виявитися затяжним та елементарно затримати посадку та, власне, зліт.

Ще існує така думка у мережі про катастрофи, мовляв, якщо літак розіб'ється, то тіла будуть ідентифікувати за місцями. Стюардеса спростовує це: у катастрофах все змішується, згорає, тож загиблих будуть ідентифікувати у будь-якому разі за ДНК та іншими експертизами.

Бортпровідниця пояснила ситуацію з обміном місцями у літаку: дивіться відео tanya_ivanikhina_

Висновок стюардеси: "Нумо думати логічніше". Немає правил, штрафів чи перевірок – сідайте так, як вам зручно та як домовитеся (без конфліктів чи займань місць в аварійному ряду). Тільки робіть це за допомогою бортпровідників і в узгоджений момент.

Чому мінятися місцями можна тільки після зльоту?