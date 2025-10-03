Задня частина літака, попри певні переваги, часто стає не найкращим вибором для пасажирів. Про це стверджує колишня стюардеса Джейн Хоукс. І це не пов'язано з безпекою, передає 24 Канал з посиланням на The Sun.
Чому ніколи не варто сидіти в задній частині літака?
За її словами, вибір місця в передній частині літака може бути найефективнішою стратегією для мінімізації наслідків джетлагу.
Якщо вам важко заснути в літаку, а рейс пізній, я завжди раджу мандрівникам уникати місць у хвостовій частині літака та біля камбуза, оскільки там, як правило, найгаласливіше,
– пояснила вона.
Джейн також наголосила на важливості коригування розкладу подорожей для боротьби з реактивним відставанням. Порекомендувала мандрівникам перед вильотом переводити годинники на час пункту призначення й уникати нічних перельотів, якщо у них виникають проблеми зі сном в літаку.
Крім того, колишня стюардеса не рекомендує вживати алкоголь і кофеїн до і під час перельоту. Вони мають зневоднювальний ефект і порушують сон, про це стверджують й інші на платформі Reddit.
