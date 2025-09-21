Авіаперевізники навмисно проєктують економклас як незручний, підштовхуючи мандрівників до вибору дорожчих варіантів сидінь. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun та Quora.

Чому авіакомпанії "карають" пасажирів економу?

Авіакомпанії все більше зосереджують свої стратегії отримання прибутку на високооплачуваних клієнтах, й власники квитків бізнесу, першого та преміум економ класу роблять більший внесок у дохід, ніж пасажири економу.

Щоб підвищити прибутковість, багато авіаперевізників зменшують відстані між кріслами в економкласі. Це крок, покликаний заохотити пасажирів розглянути можливість переходу на дорожчі варіанти квитків.

Авіакомпанії зосереджені на вищих доходах, які вони можуть отримати від пасажирів преміумкласу, і салони літаків переходять на вищий преміальний комплекс і прибирають місця в економкласі, щоб досягти цього,

– пояснив редактор авіаційного порталу Сет Міллер.

Щоб привабити клієнтів, авіакомпанії вдосконалюють свої пропозиції преміум економ класу, що включають такі функції, як додатковий простір для ніг, пріоритетна реєстрація та посадка, збільшена норма багажу, підставки для ніг, регульовані підголівники та покращені варіанти харчування.



Однак, ці додаткові переваги мають свою ціну. Вартість квитків преміум економу може бути від 30% до 100% вищою за вартість стандартних економтарифів. Але для багатьох мандрівників вибір цих покращених місць є необхідним для забезпечення більш комфортного перельоту.

Що не варто робити у літаку?

Мільйони мандрівників щороку підіймаються в небо, але не всі дотримуються важливих рекомендацій бортпровідників. Досвідчений пілот пролив світло на поведінку, яка може призвести до потрапляння в чорний список авіакомпаній.

Пілот SkyUp Артем Ковальчук надав ключові рекомендації для пасажирів, які хочуть зберегти позитивний досвід польотів. Він радить утримуватися від вживання алкоголю, тримати цінні речі під рукою, дотримуватися інструкцій бортпровідників та уникати агресивної поведінки.