Хто цей таємничий мандрівник, що досліджує світ разом із котом?
Пітер Мейргофер – це австрійська модель, тревел‑блогер і фітнес-ентузіаст, який здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню подорожей, фітнесу та моди. Він активно ділиться життям у соціальних мережах, надихаючи підписників на пригоди та любов до подорожей.
Блогер подорожує з котом Едді / інстаграм peter_mai_
Пітер вирізняється неймовірною енергетикою, чарівною англійською з австрійським акцентом і впізнаваною посмішкою, що робить його привабливим для аудиторії по всьому світу. І це не перебільшення, варто подивитись буквально декілька відео, і ви запам'ятаєте його щирість та енергійність на довгий час.
Особливою популярністю він став завдяки тревел-контенту разом зі своїм котом Едді. Подорожі з маленьким другом зробили його формат унікальним: він не просто показує цікаві маршрути та мальовничі пейзажі, а й демонструє, як його вихованець стає повноцінним супутником у пригодах. Автор показує природу, міста та пішохідні маршрути, де котик активно бере участь, і дивлячись на це, неможливо не милуватись такими теплими стосунками.
Пітер та його кіт Едді / інстаграм Peter_mai_
Цікаво, що популярність Пітера вийшла далеко за межі соцмереж. Його запросили на телевізійні інтерв’ю, де він розповідав про свій досвід мандрівок з котом і наголошував, що саме Едді навчив його сповільнювати ритм життя, цінувати дрібні моменти та брати від кожної пригоди максимум.
Які є українські тревел-блогери, що надихають на подорожі?
Ми вже розповідали про найвідоміших тревел-блогерів України, що точно вам сподобаються. Одними із них є Макс Узол та Оля Манько. Не так давно їхньому ютуб-каналу виповнилося 5 років. Раніше вони працювали журналістами, а зараз знімають не просто відео про подорожі, а показують справжні пригоди та історії.
Або ж Антон Птушкін, який до початку повномасштабного вторгнення знімав відео про подорожі світом, які збирали в середньому 20 – 30 мільйонів переглядів на YouTube. Україна в той час ще не була основним напрямком його мандрівок.