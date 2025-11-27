Якщо вас зацікавила тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Маловідомий рай з піщаними пляжами: що відомо про віддалений куточок Канарських островів

Чому саме Ханой став найкращим напрямком для соло-мандрівників?

Експерти проаналізували 36 країн за ключовими критеріями: від безпеки до вартості життя, і з'ясували, що В'єтнам, а саме Ханой, став найкращим місцем для тих, хто подорожує самостійно.

Атмосфера міста: дивитись відео

1. Високий рівень безпеки

Ханой входить до найбезпечніших міст Азії для туристів, особливо тих, хто подорожує сам. У центральних районах комфортно пересуватися як вдень, так і вночі, а рівень злочинності у туристичних зонах залишається низьким. Це робить місто ідеальним варіантом для першої соло-поїздки.

2. Дуже низькі ціни

У Ханої витрати мінімальні: дешеве житло, кухня та навіть напої, які в середньому коштують близько 71 пенса. Мандрівники можуть дозволити собі довше перебування без серйозних витрат, що особливо актуально для поїздок наодинці.

3. Комфортна зимова погода

У зимові місяці температура в Ханої тримається на рівні приблизно + 23 градусів. Це означає теплу, приємну погоду без сильних дощів чи холодів, що дозволяє досліджувати місто в будь-який сезон.

4. Зручний громадський транспорт

У місті добре розвинені автобусні маршрути, метро та дешеві сервіси для поїздок, включно з мототаксі. Це дає можливість легко пересуватися, не витрачаючи багато коштів на транспорт, і без проблем добиратися до всіх туристичних точок.

5. Покращений рівень англійської мови

У туристичних районах Ханоя багато місцевих добре володіють англійською. У кафе, хостелах, готелях та екскурсійних агенціях легко порозумітися, що знімає мовний бар'єр для соло-мандрівників.

6. Привітні й гостинні місцеві мешканці

В'єтнамці відомі своєю доброзичливістю та готовністю допомогти. Мандрівники часто відзначають, що в Ханої дуже легко знайомитися з людьми, отримувати поради або просто відчувати себе бажаним гостем.

Що варто знати туристам перед поїздкою в Ханой?

Посилаючись на Get Your Guide, ми радимо ознайомитись з наступними правилами, щоб ваша поїздка була ще більше комфортною:

Влітку в Ханої може бути спекотно та волого, тому не забувайте пити воду: пляшки легко купити в магазинах, адже водопровідна вода непридатна для пиття.

У сезон дощів (травень – жовтень) носіть парасольку або легку дощову куртку через раптові зливи.

Популярні місця, як озеро Хоан Кьом, краще відвідувати рано вранці, щоб уникнути натовпу.

Майте при собі трохи готівки, адже дрібні магазини та вуличні торговці часто не приймають картки.

Що відвідати у В'єтнамі?