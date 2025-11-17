Якщо цікаві деталі, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Karanashar.

Дивіться також Найдовше місто Європи розташоване в Україні – його довжина вас здивує

Де розташована найдовша канатна дорога у світі?

Канатна дорога на Фукуоку відкрилася 4 лютого 2018 року в межах парку Sun World Hon Thom для розвитку туризму та розваг. Вона з'єднує південне узбережжя острова з Хон Том та проходить над островами Хон Рой, Хон Дуа й Хон Монг Тай.

Канатна дорога у В'єтнамі / фото IStock

Довжина дороги 7,9 кілометрів, висота найвищої опори 174 метри, 69 кабін вміщують до 30 осіб і перевозять до 3500 пасажирів на годину. Поїздка триває близько 15 – 20 хвилин зі швидкістю до 30 кілометрів на годину. Дорогу виготовила австрійська компанія Doppelmayr із сучасними системами безпеки.

Як виглядає найдовша канатна дорога у світі: дивитись відео



Поїздка на канатній дорозі відкриває чудові краєвиди острова: блакитне море, коралові рифи, тропічні острови, пляжі та зелені ліси. З кабін видно життя місцевих жителів: рибалок та фермерів.

На Хон Том можна відвідати аквапарк Aquatopia з гірками та водними атракціями, а також насолодитися пляжем та активним відпочинком: каякінг, підводне плавання, катання на банані або водних лижах.

Дивіться також У цьому селі є лише одна вулиця – і саме вона визнана найдовшою в Україні

Яка вартість квитка та адреса?

Як пише John's Tours Phu Quoc, орієнтовна вартість квитків становить приблизно 750 000 в'єтнамських донґ (1 194 гривні), але слід мати на увазі, що ціна може змінюватися. Вартість квитка включає вхід до аквапарку.

Адреса розташування: Село Дат До, район, острів Фукуок, провінція К'єн Зянг, В'єтнам.

Що відвідати у В'єтнамі?