Яка найдовша вулиця України?

У гірському селі Орів Трускавецької громади на Львівщині розташована найдовша вулиця України – це вулиця Шевченка, її протяжність становить 14 кілометрів. Це єдина вулиця села, на якій налічується 856 будинків. Вулиця починається з вивіски "Вас вітає Орів" і простягається до Горішнього кінця. Пішки пройти її можна за дві – три години, автомобілем приблизно за 10 хвилин.

Найдовша вулиця України увійшла до Книги рекордів / фото Новини Live

1 грудня 2021 року вулицю офіційно внесли до Книги рекордів України, як найдовшу вулицю країни, відзначивши її не лише протяжність, а й мальовничий гірський ландшафт, що робить село Орів унікальним та привабливим для туристів.

Чим особливе село Орів?

Як пише Karpaty.info, Орів розташований в історико-етнографічному регіоні Бойківщини. Село доволі велике: із заходу на схід простягається майже на 14 кілометрів, із півночі на південь близько 6 кілометрів. Будиночки розкидані мальовничими схилами, тому населення налічує лише близько двох тисяч осіб.

Орів вперше згадується в історичних документах 1589 року. За легендою, у той час люди, рятуючись від татарської навали, піднялися в гори. Вийшовши на високий гірський діл, вони побачили красиву зелену улоговину з яром посередині. Один із них вигукнув: "О, який гарний рів! Давайте тут поселимося". Так, за легендою, і з'явилася назва села.

