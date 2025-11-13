Якщо цікава ця локація, залишайтесь з нами та читайте всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку в інстаграмі Dim_franka.

Яка історія створення музею Івана Франка у Львові?

Першу спробу створити музей Івана Франка здійснили у 1920-х роках при НТШ, де зібрали книги, документи, особисті речі та меблі письменника. Офіційного відкриття тоді не відбулося, але саме ці матеріали стали основою майбутнього музею.

Музей Івана Франка у ЛЬвові / фото "Дім Франка"

У 1940 році завдяки зусиллям сина Петра Франка у Львові відкрили Музей Івана Франка у віллі, де письменник прожив останні роки. Після війни музей відновили, а в 1986 році провели реставрацію та створили меморіальну експозицію. Згодом експозиції розширювалися: з'явилися "Кухня Франкового дому" (2018) і "Пивниця" (2020).

Сьогодні Музей Івана Франка має статус національного (з 2011 року) та функціонує, як сучасний культурний простір. Його команда продовжує ідею Петра Франка – це зробити Дім Франка не лише місцем збереження пам'яті, а живим осередком освіти, творчості й спілкування.

На які зони поділяється музей?

Як пише "Дім Франка", музейний комплекс Івана Франка складається з двох будівель: вілли письменника, де відтворено побут родини Франків, та Дому муз, колишньої вілли Антонія Ув'єри, що нині є сучасним культурним простором із виставковими залами, терасою та садом.

Тут проводять мистецькі виставки, літературні вечори, лекції, концерти й театральні вистави, а в період повітряних тривог зали у цоколі виконують функцію укриття.

Як виглядає музей Івана Франка: дивитись відео

За Франковою грушкою розташована затишна літня галявина: сучасний екопростір із сценою та відпочинковою зоною, де відбуваються мистецькі, освітні й громадські події.

Що цікавого побачити у музеї?

Магнолія, дуб і груша у Домі Франка – це живі символи історії та пам'яті, кожне зі своєю унікальною долею. У саду квітне велична магнолія Суланжа початку 20 століття, улюблениця відвідувачів і фотосесій; неподалік росте дуб, посаджений 1926 року на честь Франка та врятований від знищення його сином Петром; а за віллою височіє стара груша – єдине дерево з Франкового саду, яке пережило війну.

Яка адреса, графік роботи та ціна квитків?

Вартість вхідного квитка до Музею Івана Франка становить 100 гривень для дорослих відвідувачів. Учні шкіл, ліцеїв і гімназій, а також студенти університетів, академій, технікумів, коледжів та училищ можуть відвідати музей за пільговою ціною 50 гривень.

Така ж вартість діє і для пенсіонерів. Для родин передбачено спеціальну пропозицію: сімейний квиток за 250 гривень, який охоплює вхід для двох дорослих та дітей.

Графік роботи : музей працює з 10:00 до 17:00, каса працює до 16:30. Меморіальна експозиція відчинена щодня, крім вівторка

: музей працює з 10:00 до 17:00, каса працює до 16:30. Меморіальна експозиція відчинена щодня, крім вівторка Адреса розташування: вулиця Івана Франка, 150/152, місто Львів 79011, Україна.

