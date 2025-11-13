Якщо цікава ця локація, залишайтесь з нами та читайте всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку в інстаграмі Dim_franka.
Яка історія створення музею Івана Франка у Львові?
Першу спробу створити музей Івана Франка здійснили у 1920-х роках при НТШ, де зібрали книги, документи, особисті речі та меблі письменника. Офіційного відкриття тоді не відбулося, але саме ці матеріали стали основою майбутнього музею.
Музей Івана Франка у ЛЬвові / фото "Дім Франка"
У 1940 році завдяки зусиллям сина Петра Франка у Львові відкрили Музей Івана Франка у віллі, де письменник прожив останні роки. Після війни музей відновили, а в 1986 році провели реставрацію та створили меморіальну експозицію. Згодом експозиції розширювалися: з'явилися "Кухня Франкового дому" (2018) і "Пивниця" (2020).
Сьогодні Музей Івана Франка має статус національного (з 2011 року) та функціонує, як сучасний культурний простір. Його команда продовжує ідею Петра Франка – це зробити Дім Франка не лише місцем збереження пам'яті, а живим осередком освіти, творчості й спілкування.
На які зони поділяється музей?
Як пише "Дім Франка", музейний комплекс Івана Франка складається з двох будівель: вілли письменника, де відтворено побут родини Франків, та Дому муз, колишньої вілли Антонія Ув'єри, що нині є сучасним культурним простором із виставковими залами, терасою та садом.
Тут проводять мистецькі виставки, літературні вечори, лекції, концерти й театральні вистави, а в період повітряних тривог зали у цоколі виконують функцію укриття.
Як виглядає музей Івана Франка: дивитись відео
За Франковою грушкою розташована затишна літня галявина: сучасний екопростір із сценою та відпочинковою зоною, де відбуваються мистецькі, освітні й громадські події.
Що цікавого побачити у музеї?
Магнолія, дуб і груша у Домі Франка – це живі символи історії та пам'яті, кожне зі своєю унікальною долею. У саду квітне велична магнолія Суланжа початку 20 століття, улюблениця відвідувачів і фотосесій; неподалік росте дуб, посаджений 1926 року на честь Франка та врятований від знищення його сином Петром; а за віллою височіє стара груша – єдине дерево з Франкового саду, яке пережило війну.
Яка адреса, графік роботи та ціна квитків?
Вартість вхідного квитка до Музею Івана Франка становить 100 гривень для дорослих відвідувачів. Учні шкіл, ліцеїв і гімназій, а також студенти університетів, академій, технікумів, коледжів та училищ можуть відвідати музей за пільговою ціною 50 гривень.
Така ж вартість діє і для пенсіонерів. Для родин передбачено спеціальну пропозицію: сімейний квиток за 250 гривень, який охоплює вхід для двох дорослих та дітей.
- Графік роботи: музей працює з 10:00 до 17:00, каса працює до 16:30. Меморіальна експозиція відчинена щодня, крім вівторка
- Адреса розташування: вулиця Івана Франка, 150/152, місто Львів 79011, Україна.
Що відвідати у Львові?
Ми вже розповідали про унікальний парк "Знесіння" у Львові, де гуляв сам Йосиф II! На території є локації на пагорбах, найвища точка яких сягає 377 метрів над рівнем моря, звідки відкривається безмежно гарна панорама міста.
Також відкрийте для себе найгарніші під'їзди Львова, що зачарують не тільки туристів, а і місцевих. Один з них розташований на вулиці Русових, 1, але є ще багато інших по всьому місту. Тож плануючи поїздку, запишіть їх, щоб зробити прогулянку більш мальовничою.