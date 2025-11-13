Если интересна эта локация, оставайтесь с нами и читайте все подробности от 24 Канала со ссылкой на страницу в инстаграме Dim_franka.

Какова история создания музея Ивана Франко во Львове?

Первую попытку создать музей Ивана Франко осуществили в 1920-х годах при НОШ, где собрали книги, документы, личные вещи и мебель писателя. Официального открытия тогда не произошло, но именно эти материалы стали основой будущего музея.

Музей Ивана Франко во Львове / фото "Дом Франко"

В 1940 году благодаря усилиям сына Петра Франко во Львове открыли Музей Ивана Франко в вилле, где писатель прожил последние годы. После войны музей восстановили, а в 1986 году провели реставрацию и создали мемориальную экспозицию. Впоследствии экспозиции расширялись: появились "Кухня дома Франко" (2018) и "Пивная" (2020).

Сегодня Музей Ивана Франко имеет статус национального (с 2011 года) и функционирует, как современное культурное пространство. Его команда продолжает идею Петра Франко – это сделать Дом Франко не только местом сохранения памяти, а живым центром образования, творчества и общения.

На какие зоны делится музей?

Как пишет "Дом Франко", музейный комплекс Ивана Франко состоит из двух зданий: виллы писателя, где воссоздан быт семьи Франко, и Дома муз, бывшей виллы Антония Увьеры, что сейчас является современным культурным пространством с выставочными залами, террасой и садом.

Здесь проводят художественные выставки, литературные вечера, лекции, концерты и театральные представления, а в период воздушных тревог залы в цоколе выполняют функцию укрытия.

Как выглядит музей Ивана Франко: смотреть видео

За Франковой грушкой расположена уютная летняя лужайка: современное экопространство со сценой и зоной отдыха, где происходят художественные, образовательные и общественные события.

Что интересного увидеть в музее?

Магнолия, дуб и груша в Доме Франко – это живые символы истории и памяти, каждое со своей уникальной судьбой. В саду цветет величественная магнолия Суланжа начала 20 века, любимица посетителей и фотосессий; неподалеку растет дуб, посаженный в 1926 году в честь Франко и спасенный от уничтожения его сыном Петром; а за виллой возвышается старая груша – единственное дерево из сада Франко, которое пережило войну.

Какой адрес, график работы и цена билетов?

Стоимость входного билета в Музей Ивана Франко составляет 100 гривен для взрослых посетителей. Ученики школ, лицеев и гимназий, а также студенты университетов, академий, техникумов, колледжей и училищ могут посетить музей по льготной цене 50 гривен.

Такая же стоимость действует и для пенсионеров. Для семей предусмотрено специальное предложение: семейный билет за 250 гривен, который охватывает вход для двух взрослых и детей.

График работы : музей работает с 10:00 до 17:00, касса работает до 16:30. Мемориальная экспозиция открыта ежедневно, кроме вторника

