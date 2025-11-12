Речь идет о дворце Сапиг на улице Коперника. И 24 Канал со ссылкой на IGotoWorld расскажет о нем подробнее.

Дворец Сапиг во Львове: почему этот архитектурный шедевр стоит увидеть каждому туристу?

Это здание возведено в 1867 году по проекту известного архитектора Адольфа Куна по заказу князя Леона Людвика Сапиги (или еще пишут иначе – Сапеги). Она является ярким образцом французского необарокко в самом сердце города и похожа на настоящий замок.

Дворец примечателен монументальностью, богатой пластикой фасада и тщательно продуманными декоративными деталями. Величественное здание имеет в плане квадрат с прямоугольным флигелем и ограждено ажурным металлическим забором.

Как отмечает сайт Львовского городского совета, этот дворец при Адаме Сапеге, внуке Леона Людвика, современники называли "волшебной шкатулкой". А еще в прессе 1860-х годов дворец сравнивали с парижским Лувром, ведь архитектурные решения были таки вдохновлены новыми французскими тенденциями того времени.

Это миниатюрное на вид сооружение в целом стоило почти так же, как и большой и пышный дворец Потоцких рядом. В конце концов, Сапиги могли это себе позволить – этот княжеский род был одним из самых влиятельных среди магнатов.

Интересный факт – дворец служил штабом украинских сил во время украинско-польских войн периода ЗУНР. Сегодня же он под опекой Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры, которая активно работает для его сохранения и реставрации.

