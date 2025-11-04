Блогерка Dariaguidelviv опублікувала добірку найгарніших під'їздів Львова з усіма адресами. Тож читайте нижче всі деталі від 24 Каналу.
Де розташовані найгарніші під'їзди Львова?
1. Вулиця Русових, 1;
2. Вулиця Левицького, 7;
3. Вулиця Опілського, 4;
4. Вулиця Вакарчука, 12;
5. Вулиця Левицького, 26;
Як виглядають під'їзди: дивитись відео
6. Вулиця Героїв Майдану, 6;
7. Вулиця Зелена, 20;
8. Вулиця Академіка Богомольця, 8;
9. Вулиця Саксаганського;
10. Вулиця Шевченка, 81.
Що незвичайного відвідати у Львові?
1. "Секретна аптека"
На площі Ринок розташований інтерактивний музей "Секретна аптека", де можна дізнатися старовинні рецепти краси й молодості. Тут відвідувачі занурюються у світ алхімії, де колись шукали філософський камінь.
- Адреса: площа Соборна, 1.
2. Галерея "Щось цікаве"
Як пише "Щось цікаве" на своїй сторінці у фейсбуці, на Ринку також варто завітати до арт-галереї "Щось цікаве". Тут можна побачити вироби зі скла ручної роботи й атмосферні арт-дворики, які створюють справжню магію Львова.
- Адреса: площа Ринок, 13.
Галерея "Щось цікаве" / фото Varta.com.ua
3. Місто-сад Кастелівка
Недалеко від центру Львова розташований спокійний і мальовничий район Кастелівка. Його створили архітектори Юліан Захарієвич та Іван Левинський, викупивши ці землі для реалізації ідеї "міста-саду".
Вони планували звести понад 60 віл серед зелені та затишних вулиць із унікальною архітектурою. Хоч задум не втілили повністю, Кастелівка й сьогодні залишається одним із найпрестижніших і найгарніших районів Львова.
Що відвідати на Львівщині?
