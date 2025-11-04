Блогерка Dariaguidelviv опублікувала добірку найгарніших під'їздів Львова з усіма адресами. Тож читайте нижче всі деталі від 24 Каналу.

Де розташовані найгарніші під'їзди Львова?

1. Вулиця Русових, 1;

2. Вулиця Левицького, 7;

3. Вулиця Опілського, 4;

4. Вулиця Вакарчука, 12;

5. Вулиця Левицького, 26;

6. Вулиця Героїв Майдану, 6;

7. Вулиця Зелена, 20;

8. Вулиця Академіка Богомольця, 8;

9. Вулиця Саксаганського;

10. Вулиця Шевченка, 81.

Що незвичайного відвідати у Львові?

1. "Секретна аптека"

На площі Ринок розташований інтерактивний музей "Секретна аптека", де можна дізнатися старовинні рецепти краси й молодості. Тут відвідувачі занурюються у світ алхімії, де колись шукали філософський камінь.

Адреса: площа Соборна, 1.

2. Галерея "Щось цікаве"

Як пише "Щось цікаве" на своїй сторінці у фейсбуці, на Ринку також варто завітати до арт-галереї "Щось цікаве". Тут можна побачити вироби зі скла ручної роботи й атмосферні арт-дворики, які створюють справжню магію Львова.

Адреса: площа Ринок, 13.

Галерея "Щось цікаве" / фото Varta.com.ua

3. Місто-сад Кастелівка

Недалеко від центру Львова розташований спокійний і мальовничий район Кастелівка. Його створили архітектори Юліан Захарієвич та Іван Левинський, викупивши ці землі для реалізації ідеї "міста-саду".

Вони планували звести понад 60 віл серед зелені та затишних вулиць із унікальною архітектурою. Хоч задум не втілили повністю, Кастелівка й сьогодні залишається одним із найпрестижніших і найгарніших районів Львова.

