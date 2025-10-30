Що це за нові мініскульптури, які з'явилися на вуличках Львова? Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Львівську міську раду.
Дивіться також Чому найбільша гіпсова печера в Європі Оптимістична має саме таку назву
Що відомо за нові мініскульптури Львова?
Ці мініскульптури створив український скульптор Денис Шиманський, який бере участь у Тижні скульптури 2025 "Діалоги" у Львові. Його роботи висотою до 30 сантиметрів з'являються в різних куточках міста, утворюючи мистецький маршрут від пам'ятника Івану Федорову до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра. Загалом автор планує встановити 15 таких скульптур-інтервенцій, що ведуть власний "діалог" із простором, пам'ятками та архітектурними об'єктами.
Як виглядають нові мініскульптури: дивитись відео
Наразі вже можна побачити шість із них:
на фонтані на площі Коліївщини;
у фойє Органного залу (вулиця Степана Бандери, 8);
на воротах до прибудинкової території Органного залу;
на двох ліхтарях біля головного входу до Львівської політехніки;
на скульптурі дівчини "Лілея" посеред озера у Стрийському парку;
на декоративній стіні транспортного хабу (перетин вулиця Чупринки та Бандери).
- на пам'ятнику королю Данилу Галицькому;
До середини листопада у Львові з'являться ще дев'ять робіт митця. Зокрема, їх встановлять:
на табло Залізничного вокзалу;
на воротах Вірменської церкви та собору Святого Юра;
на фасадах Оперного театру, Порохової вежі та музею "Арсенал";
на території Личаківського цвинтаря.
Дивіться також Катастрофа літака Люфтваффе в Карпатах: де розбилися німецькі пілоти і що відомо про трагедію
Які є відомі виставки Дениса Шиманського?
Як зазначається на Denysshymanskiy, Денис відкривав багато різноманітних виставок, але, якщо казати саме за персональні, то їх декілька:
- 2024 – "Головоломка", Я Галерея, Львів, Україна
- 2023 – "Залежність", Я Галерея, Київ, Україна
- 2022 – "Скульптура і графіка", кафе "Товариство РПМ", Львів, Україна
- 2015 – "Графіка", Бібліотека на Стрийській, Львів, Україна
Які експозиції варто побачити?
Ми вже ділились унікальним музеєм Другої світової війни у Гданську, що вразить всіх туристів без виключень. Масштаби виставок та їх різноманітність точно не залишать без яскравих вражень.
Також рекомендуємо ознайомитись з музеєм ретро-автомобілів у Львові, що здивує своєю колекцією унікальних машин всіх любителів вінтажу.