Що це за нові мініскульптури, які з'явилися на вуличках Львова? Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Львівську міську раду.

Що відомо за нові мініскульптури Львова?

Ці мініскульптури створив український скульптор Денис Шиманський, який бере участь у Тижні скульптури 2025 "Діалоги" у Львові. Його роботи висотою до 30 сантиметрів з'являються в різних куточках міста, утворюючи мистецький маршрут від пам'ятника Івану Федорову до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра. Загалом автор планує встановити 15 таких скульптур-інтервенцій, що ведуть власний "діалог" із простором, пам'ятками та архітектурними об'єктами.

Як виглядають нові мініскульптури: дивитись відео

Наразі вже можна побачити шість із них:

на фонтані на площі Коліївщини;

у фойє Органного залу (вулиця Степана Бандери, 8);

на воротах до прибудинкової території Органного залу;

на двох ліхтарях біля головного входу до Львівської політехніки;

на скульптурі дівчини "Лілея" посеред озера у Стрийському парку;

на декоративній стіні транспортного хабу (перетин вулиця Чупринки та Бандери).

на пам'ятнику королю Данилу Галицькому;

До середини листопада у Львові з'являться ще дев'ять робіт митця. Зокрема, їх встановлять:

на табло Залізничного вокзалу;

на воротах Вірменської церкви та собору Святого Юра;

на фасадах Оперного театру, Порохової вежі та музею "Арсенал";

на території Личаківського цвинтаря.

Які є відомі виставки Дениса Шиманського?

Як зазначається на Denysshymanskiy, Денис відкривав багато різноманітних виставок, але, якщо казати саме за персональні, то їх декілька:

2024 – "Головоломка", Я Галерея, Львів, Україна

2023 – "Залежність", Я Галерея, Київ, Україна

2022 – "Скульптура і графіка", кафе "Товариство РПМ", Львів, Україна

2015 – "Графіка", Бібліотека на Стрийській, Львів, Україна

Які експозиції варто побачити?