Саме у Гданську розпочалася страшна історія Другої світової війни, а сьогодні в цьому місті є музей, присвячений цій тематиці. Якщо ви хочете дізнатись більше, то залишайтесь з нами та читайте деталі від 24 Каналу з посиланням на Culturesofhistoryforum.

Як заснували музей Другої світової війни у Гданську?

Музей Другої світової війни в Гданську був заснований у 2008 році. Дизайн виставки розробила бельгійська студія NV Tempora S.A, а проєкт будівлі виграла студія Kwadrat з Гдині. Будівля має форму вежі, а експозиція розташована на 14 метрів нижче рівня землі. Будівельні роботи розпочалися у 2012 році, а мультимедійні матеріали для виставки створювали компанії з Польщі. Команда кураторів опрацьовувала зміст експозиції під контролем міжнародної ради істориків.

Частина сценографії в розділі "Голокост" / фото Culturesofhistoryforum

23 березня 2017 року музей відкрив двері для відвідувачів. Площа виставки близько 5000 метрів квадратних, експонується близько 2000 оригінальних предметів і 240 мультимедійних стендів. Центральний коридор знайомить із повсякденним життям під час війни, а 18 окремих залів розкривають різні аспекти теми. Для дітей передбачений окремий вхід та спеціальна зона.

Яка мета та подача виставки?

Основна мета постійної виставки – занурити відвідувачів у розповідь про глобальний збройний конфлікт, який стався понад сімдесят років тому. Друга світова війна ідеальна тема для такого музею: короткий, чітко окреслений період, драматичні події, проривні моменти і численні герої з різними поглядами, що ілюструють унікальну природу того часу.

Розділ "Безжадна війна" / фото Culturesofhistoryforum

Виставка побудована на трьох рівнях. Перший – це історія катастрофічної війни, започаткованої тоталітарними режимами Німеччини та Радянського Союзу, яка показує, як особисті трагедії мільйонів людей, так і міжнародний вимір конфлікту. Основна перспектива – це цивільні жертви різних національностей.

Другий рівень – історія Польщі. Вона підкреслює важливу роль польської перспективи у війні, надаючи більше уваги темам і подіям, пов'язаним із Польщею, та пояснюючи долю населення Центральної і Східної Європи для західноєвропейських відвідувачів. Третій рівень має універсальне повідомлення: досвід війни залишається значущим і сьогодні. Він не лише розповідає історію, а й змушує задуматися про людську природу, проблему зла та способи протистояння йому.

Які враження вас чекають після відвідування музею?

Як зазначає RickSteves, екскурсія по виставці залишає дуже великі враження. Тут можна побачити вагон, який використовувався для транспортування євреїв до концентраційних таборів, дерев'яний інвалідний візок з психіатричної лікарні поблизу Гданська, всі пацієнти якої були страчені нацистами, а також справжню машину Enigma з експонатом, що пояснює, як польські математики спочатку зламали німецький код, перш ніж передати цю інформацію Алану Тьюрінгу та Блетчлі Парку.

Польська міжвоєнна вулична сценографія/ фото Culturesofhistoryforum

Відвідування музею займає значно більше часу, ніж може здатися на перший погляд. Навіть за 2 – 3 години огляду не вдається побачити все. Щоб повністю оцінити експонати та отримати всю інформацію, варто планувати візит на принаймні 4 години. Це дозволяє не поспішати і вивчати кожен розділ у власному темпі, уважно розглядаючи деталі та занурюючись у атмосферу виставки.

Адреса розташування: plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, Польща.

