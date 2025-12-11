Найзручніші ж – це насамперед ті, куди можна доїхати потягом або машиною за кілька годин. І 24 Канал розповість про них докладніше.

Дивіться також Перша мандрівка за кордон: тревел-блогерка назвала 5 країн, які ідеально підійдуть новачкам

Де знайти найцікавіші термальні курорти поруч з Україною?

Miskolctapolca Cave Bath в Угорщині. Термальний комплекс, відомий купанням безпосередньо у природних вапнякових печерах. Вода температурою тут близько 29 – 30 градусів, вона наповнює зали з акустичними "купольними" стелями, водоспадами й джакузі, пише miskolc.hu. Є й відкриті термальні басейни у парку поруч, тож це повноцінне spa‑містечко.

Miskolctapolca Cave Bath: дивіться відео VisitHungary

Якщо вже завітали до Угорщини, то зверніть увагу ще на Hajdúszoboszló та Egerszalók. Це один із найбільших термальних комплексів країни – з аквапарком, хвильовими басейнами та "соляними терасами", що на вигляд нагадують Памуккале, пише egerszalok.hu.

Egerszalók: дивіться відео NovitAsari_UK

А як щодо Словаччини? Серед 22 термальних курортів країни особливо популярні Bešeňová з термальними басейнами просто неба та spa-комплекс Aphrodite у Rajecké Teplice з неокласичними павільйонами й теплими басейнами серед гір, пише spa.sk. Для українців це один із найзручніших напрямків із поєднанням гір та води.

Rajecké Teplice: дивіться відео richardjanik5934

І, нарешті, у Румунії – є Băile Felix біля Ораді, найбільший термальний курорт країни, відомий басейнами з водою до 34 – 35 градусів і сучасною spa-інфраструктурою. А Băile Herculane вважають одним із найдавніших європейських термальних курортів, відомим ще з римських часів, пише herculaneproject.ro.

Băile Herculane: дивіться відео petrisordavis

А які термальні курорти особливо популярні в Україні?