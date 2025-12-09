Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку тревел-блогерки Anastasiia Travel.
Які країни варто обрати для першої подорожі за кордон?
Тревел-блогерка, у якої за плечима вже понад 60 + поїздок, поділилася своїм досвідом і розповіла, які 5 країн вона радить для першої самостійної подорожі.
1. Італія
Універсальний старт для мандрівників. Тут не йдеться про популярні місця на кшталт Риму або Неаполя, а про маленькі міста та села, де безпека, смачна їжа, море, архітектура та святковий настрій доступні в будь-яку пору року.
2. Ісландія
Країна, яка перевертає уявлення про природу. Водоспади, лавові поля, гарячі джерела, чорні пляжі — Ісландія показує, наскільки різним може бути світ.
Ісландія / фото Znaki FM
3. Йорданія
Ідеальне поєднання історії та магії: Петра, Мертве море, пустеля Ваді-Рам. Країна вчить виходити із зони комфорту, залишаючись дуже дружньою до туристів.
4. Португалія
Тепла та затишна країна, проста у плануванні подорожі. Лісабон, Порту, океан, серфінг, кава – одним словом душевна атмосфера та море вражень.
5. Узбекистан
Дешево, смачно, безпечно та атмосферно. Після подорожі сюди хочеться відкривати світ глибше і дізнаватися більше про інші культури.
Подорож Узбекистаном / фото DepositPhotos
Як правильно обрати країну для подорожей?
1. Подумайте про свої вподобання
Визначте, що вам подобається: міста чи природа, спекотний чи холодний клімат, великі мегаполіси чи пляжі. Запитайте себе: хочете пам'ятки, говорити англійською чи вчити місцеву мову, поїздку до популярних місць чи у віддалені райони, пише Rustic Pathways.
2. Враховуйте відстань і безпеку
Не обов'язково летіти за кордон для першої міжнародної подорожі, можна почати ближче до дому, щоб відчути нові враження і залишатися в безпеці.
3. Зважайте на вік
Молодші мандрівники можуть бути не готові до подорожей без батьків і культурного шоку. Групові поїздки з базовими умовами – це безпечний спосіб підготуватися до сольних поїздок у майбутньому.
4. Враховуйте свої інтереси
Вибирайте поїздки, що відповідають вашим хобі: захист тварин (слони в Таїланді, черепахи в Коста-Ріці), культура та архітектура (Італія), пригоди та активний відпочинок (Таїланд). Досліджуйте свої інтереси і будьте відкриті до нового.
Які ще країни варто відвідати у 2026 році?
Ми вже розповідали, куди хочуть поїхати всі мандрівники світу, і саме головне, що для цього необхідні мінімальні витрати. Як от, наприклад, Ліхтенштейн відомий його казковими гірськими пейзажами, а Франкфурт, як нова альтернатива популярним німецьким містам.
Або ж, дізнайтесь про топ країни для подорожей у 2026 році. Однією з них є Біг-Скай у США – розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами.