Які країни варто обрати для першої подорожі за кордон?

Тревел-блогерка, у якої за плечима вже понад 60 + поїздок, поділилася своїм досвідом і розповіла, які 5 країн вона радить для першої самостійної подорожі.

1. Італія

Універсальний старт для мандрівників. Тут не йдеться про популярні місця на кшталт Риму або Неаполя, а про маленькі міста та села, де безпека, смачна їжа, море, архітектура та святковий настрій доступні в будь-яку пору року.

2. Ісландія

Країна, яка перевертає уявлення про природу. Водоспади, лавові поля, гарячі джерела, чорні пляжі — Ісландія показує, наскільки різним може бути світ.

Ісландія / фото Znaki FM

3. Йорданія

Ідеальне поєднання історії та магії: Петра, Мертве море, пустеля Ваді-Рам. Країна вчить виходити із зони комфорту, залишаючись дуже дружньою до туристів.

4. Португалія

Тепла та затишна країна, проста у плануванні подорожі. Лісабон, Порту, океан, серфінг, кава – одним словом душевна атмосфера та море вражень.

5. Узбекистан

Дешево, смачно, безпечно та атмосферно. Після подорожі сюди хочеться відкривати світ глибше і дізнаватися більше про інші культури.



Подорож Узбекистаном / фото DepositPhotos

Як правильно обрати країну для подорожей?

1. Подумайте про свої вподобання

Визначте, що вам подобається: міста чи природа, спекотний чи холодний клімат, великі мегаполіси чи пляжі. Запитайте себе: хочете пам'ятки, говорити англійською чи вчити місцеву мову, поїздку до популярних місць чи у віддалені райони, пише Rustic Pathways.

2. Враховуйте відстань і безпеку

Не обов'язково летіти за кордон для першої міжнародної подорожі, можна почати ближче до дому, щоб відчути нові враження і залишатися в безпеці.

3. Зважайте на вік

Молодші мандрівники можуть бути не готові до подорожей без батьків і культурного шоку. Групові поїздки з базовими умовами – це безпечний спосіб підготуватися до сольних поїздок у майбутньому.

4. Враховуйте свої інтереси

Вибирайте поїздки, що відповідають вашим хобі: захист тварин (слони в Таїланді, черепахи в Коста-Ріці), культура та архітектура (Італія), пригоди та активний відпочинок (Таїланд). Досліджуйте свої інтереси і будьте відкриті до нового.

Які ще країни варто відвідати у 2026 році?