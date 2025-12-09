Тривожним туристам варто звернути увагу на ті країни Європи, які офіційно визнані найбезпечнішими. Дослідження на цю тему провів ресурс HelloSafe, а його результатами ми поділимося у матеріалі 24 Каналу.

Які країни Європи є найбезпечнішими?

1. Ісландія – індекс безпеки становить 92,4 зі 100 балів

Ісландія – це найбезпечніша країна Європи і загалом світу. Більшість громадян цієї країни законослухняні. Посадові злочини – величезна рідкість. Їх засуджують і на урядовому рівні, і в особистісному спілкуванні. Рівень злочинності тут надзвичайно низький, а соціальна довіра – висока. Тут буквально можна залишити немовля спати на вулиці і його ніхто не викраде.

Зверніть увагу! В Ісландії будують унікальний спа-комплекс з видом на північне сяйво. Відвідувачі зможуть лежати у гарячому басейні посеред зимового лісу і спостерігати за неймовірним природним явищем. Комплекс розташований у місті Лаугарас на заході Ісландії.

2. Швейцарія – 91,1 бала

Оскільки громадяни Швейцарії мають високі доходи, то й стимулів для злочинності у них немає. Політичний нейтралітет і децентралізований уряд допомагають громадам оперативно вирішувати проблеми ще до їхнього загострення.

3. Норвегія – 90,85 бала

На відміну від сусідньої Швеції, останніми роками зріс рівень злочинності із застосуванням вогнепальної зброї, Норвегія залишається безпечним оазисом. У Норвегії однаково безпечно і в жвавому Осло, і в перспективному Бергені, і в маленьких мальовничих скандинавських поселеннях.



Мальовнича Норвегія / Фото Depositphotos

4. Фінляндія – 90,6 бала

У Фінляндії діти ходять у школу самі, а втрачені гаманці повертають з усіма грошима, які були всередині. Добросовісні стосунки лежать в основі менталітету фінів. Вулиці тут добре освітлюються, а поліція ефективно реагує на будь-яку загрозу.

5. Данія – 89,95 бала

Як пише CNN, головною причиною високо рівня безпеки країни є імміграційна політика. Данський уряд запровадив заходи для запобігання нелегальним іммігрантам. Серед них є активна боротьба з утворенням "гетто", посилення правил розгляду заяв про надання притулку, репатріація іноземних злочинців тощо.

Куди не варто їхати жінкам у соло-подорож?

Останніми роками соло-мандрівки набирають популярності серед туристів з усього світу, однак жінкам варто бути обережними і все ж таки уникати деяких країн. Краще не їхати самій у Бразилію, Колумбію, Гондурас, Індію, Індонезію та інші країни.

Якщо ви мріяли побачити ці країни, то краще візьміть з собою друзів, а для соло-мандрівки оберіть безпечніший напрямок.