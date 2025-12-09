Занзібар – це найбільший острів однойменного архіпелагу в Індійському океані. Він належить Танзанії й по прямій розташований аж за 6,3 тисячі кілометрів від України. Про те, скільки коштує дорога на цей тропічний рай, розповіла користувачка тіктоку Вікторія Гуріна, повідомляє 24 Канал.

Як українка добиралася на Занзібар і скільки за це заплатила?

Дорога на Занзібар розпочалася у Вікторії на залізничному вокзалі у Києві. За квиток з України до польського міста Холм вона заплатила 2870 гривень. Звідти вона також потягом добиралася у Варшаву за 990 гривень, де залишалася наніч, щоб відпочити з дороги.

Наступного дня в українки був переліт в Амстердам. Квитки у дві сторони коштували 11 тисяч гривень. Вже з Нідерландів дівчина полетіла прямо у Занзібар за 600 євро у дві сторони (близько 29 тисяч гривень).

На зворотному шляху Вікторія залишалася на ніч в Амстердамі. Квитки на потяг з Польщі обійшлися їй у 3500 гривень.

Якщо додати ночівлі у Варшаві та Амстердамі, які б я теж зарахувала до транспортних витрат, то загальна сума становить 54 340 гривень,

– підсумувала Вікторія.

Скільки коштує долетіти до Занзібару з України: відео

Коли найкращий час для відвідування Занзібару?

Як пише Go2Africa, найкращий час, щоб спланувати відпустку на острові Занзібар – з червня по жовтень або зима. У цей період тут триває сухий сезон, а також високий сезон для сафарі. Весною й осінню на острів не варто їхати, адже тут пануватиме сезон дощів. Покупатися в Індійському океані у вас не вийде.

Занзібар стає популярнішим за Мальдіви?

Раніше ми писали, що туристичні експерти фіксують зростання популярності Занзібару. Більшість мандрівників вважають, що цей острів кращий за Мальдіви, де ціни в кілька разів дорожчі. Занзібар пропонує набагато більше, ніж просто білосніжні пляжі. Тут і автентична культура, і красива природа, і сафарі-тури, і навіть розкішні готелі та вілли, які дешевші, ніж на Мальдівах.