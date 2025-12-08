Про те, як не переплачувати даремно за кордоном, розповіли на тікток-сторінці про бухгалтерію @buh_ua. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Черги, дощі й розчарування: куди у Європі не варто їхати на Новий рік і Різдво

Як не потрапити у популярну туристичну пастку?

Оплатили каву в Празі за 100 крон, а з картки зняло на 10% більше? Вітаємо, ви натиснули не ту кнопку на терміналі і банально втратили свої гроші,

– сказали у відео.

DCC (динамічна конвертація валюти) – це послуга під час розрахунку карткою за кордоном, коли термінал пропонує сплатити в місцевій валюті, наприклад, злоті у Польщі, або у доларах чи євро, відображаючи точну суму одразу.

"Здається логічним обрати долари, якщо картка доларова. Це і є пастка. У такому випадку конвертацію робить не ваш банк, а термінал продавця за своїм курсом з націнкою 5 – 10%", – пояснила авторка відео.

Саме тому при оплаті карткою завжди треба обирати валюту країни перебування. Тоді конвертацію зробить ваш банк за набагато вигіднішим курсом.

Як не переплачувати за кордоном під час оплати карткою: відео

Як не переплачувати у подорожах?

Експертка з туризму Емі Догерті розповіла виданню Express, як заощаджувати у подорожах. Перш за все, досвідчена мандрівниця радить перевіряти ціни на готелі через мобільні додатки, адже зазвичай вони пропонують вигідніші ціни, ніж на сайті. Також можна встановити сповіщення про зменшення ціни. Найкраще бронювати житло за 2 – 6 місяців до дати подорожі, оскільки чим ближче до неї, тим вища буде вартість.

Що ще варто знати про подорожі?