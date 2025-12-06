Гідеса Ірина Білецька, яка супроводжує автобусні тури у подорожах, ексклюзивно розповіла 24 Каналу про міста Європи, у які вона не радить їхати на свята.

Читайте також Новий рік під пальмами: експерти назвали найкращі місця біля моря, щоб зустріти свято

Куди не варто їхати у Європу на свята?

Ірина зізналася, що є міста, які вона щиро обожнює, але не в період Різдва. Одне з них – Париж. На свята ціни у столиці Франції зростають у два, а то й у три рази. До Ейфелевої вежі та Лувру черги такі, що їм не видно ні кінця ні краю. На святкування нового 2025 року на проспекті Єлисейські Поля, довжина якого становить 2 кілометри, зібрався понад мільйон людей.

Щоб по-справжньому відчути Париж і насолодитися ним, найкраще їхати у серпні. В цей період парижани їдуть у літні відпустки, і місто стає напівпустим.

Схожа ситуація в Амстердамі – ціни на оренду житла зростають, людей дуже багато. Та найгірше, що в грудні та січні тут замість снігу часто бувають дощі, які руйнують всю святкову атмосферу. Як пише видання Dutch Amsterdam, сніг у грудні для Амстердаму – це взагалі рідкість й останніми роками його не було. Денні температури коливаються у межах +5…+7 градусів.

В Амстердам краще їхати у квітні – травні, коли у парку Кекенхоф цвітуть тюльпани.

У Барселоні, Римі та Венеції немає різдвяної атмосфери. У ці міста можна їхати хіба якщо хочеться погуляти в грудні без куртки. Кращий час, щоб їх побачити, – це весна і початок літа,

– розповіла Білецька.



Похмура Венеція взимку / Фото Depositphotos

Куди поїхати на Різдво та Новий рік?