Гідеса Ірина Білецька, яка супроводжує автобусні тури у подорожах, ексклюзивно розповіла 24 Каналу про міста Європи, у які вона не радить їхати на свята.
Читайте також Новий рік під пальмами: експерти назвали найкращі місця біля моря, щоб зустріти свято
Куди не варто їхати у Європу на свята?
Ірина зізналася, що є міста, які вона щиро обожнює, але не в період Різдва. Одне з них – Париж. На свята ціни у столиці Франції зростають у два, а то й у три рази. До Ейфелевої вежі та Лувру черги такі, що їм не видно ні кінця ні краю. На святкування нового 2025 року на проспекті Єлисейські Поля, довжина якого становить 2 кілометри, зібрався понад мільйон людей.
Щоб по-справжньому відчути Париж і насолодитися ним, найкраще їхати у серпні. В цей період парижани їдуть у літні відпустки, і місто стає напівпустим.
Схожа ситуація в Амстердамі – ціни на оренду житла зростають, людей дуже багато. Та найгірше, що в грудні та січні тут замість снігу часто бувають дощі, які руйнують всю святкову атмосферу. Як пише видання Dutch Amsterdam, сніг у грудні для Амстердаму – це взагалі рідкість й останніми роками його не було. Денні температури коливаються у межах +5…+7 градусів.
В Амстердам краще їхати у квітні – травні, коли у парку Кекенхоф цвітуть тюльпани.
У Барселоні, Римі та Венеції немає різдвяної атмосфери. У ці міста можна їхати хіба якщо хочеться погуляти в грудні без куртки. Кращий час, щоб їх побачити, – це весна і початок літа,
– розповіла Білецька.
Похмура Венеція взимку / Фото Depositphotos
Куди поїхати на Різдво та Новий рік?
Зустріти Новий рік на березі моря – це мрія багатьох туристів. Туристичні агентки розповіли 24 Каналу про найкращі сонячні напрямки, куди варто поїхати на море на Новий рік.
Водночас варто знати, куди краще не їхати, навіть якщо ціни спокусливо низькі. Багато традиційних морських напрямків в грудні не можуть похвалитися теплою погодою. Наприклад, на півдні Італії буде холодно, щоб купатися у морі. У північних і центральних регіонах В'єтнаму в грудні панує сезон дощів.
Справжню магію Різдва можна відчути на ярмарках у Європі. Найкраща атмосфера панує у Відні, Дрездені, Празі, Страсбурзі та Кольмарі.