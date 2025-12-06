Мілан – це великий залізничний та автотранспортний вузол. Саме звідси можна відправитися в інші популярні міста Італії. Крім того, у Мілан часто є дешеві квитки на лоукости з Польщі. Через це місто розглядають здебільшого як транзитне. Однак тут теж є цікаві місця, які вартують уваги. Про те, куди піти у Мілані, розповіла користувачка тіктоку Оля Зайда, інформує 24 Канал.

Куди піти у Мілані?

Безсумнівно, найпопулярнішою локацією Мілану є Міланський собор або Duomo di Milano. Саме тут всі туристи роблять фото на згадку. Оля радить приходити сюди або до 9 ранку, або після 20 вечора. У цей період біля собору найменше туристів, а влітку – ще найкраще світло для фото.

Вхід у цю пам'ятку архітектури коштує 5 – 10 євро, а підйом на дах, з якого відкривається панорама на весь Мілан, – 15 – 20 євро. Щоб уникнути черги до каси, варто заздалегідь бронювати квитки на офіційному сайті.

Поруч з Duomo di Milano розташована найстаріша активна торгова галерея Італії Galleria Vittorio Emanuele II. Вона була побудована ще у 1877 році. Галерея вражає скляним куполом, мозаїчною підлогою та фасадом як у музеї, а не торговому центрі. Особливо красивий пасаж ввечері, коли його підсвічують м'якими золотими вогнями. Саме тут відчувається дух старого Мілана – елегантного, повільного та по-справжньому стильного.

Вхід у галерею безкоштовний. Мандрівниця радить випити тут кави та насолодитися розкішним моментом. До слова, у кав'ярнях Marchesi та Prada Cafe капучино обійдеться у 4 – 6 євро.

Обов'язково треба прогулятися по престижній вулиці Via Monte Napoleone, яка славиться як найдорожча вулиця для шопінгу. Тут, серед магазинів Dior, Prada, Chanel та Gucci панує справжній дух моди. Вітрини бутиків нагадують артгалереї, а тому тут варто прогулятися навіть якщо не плануєш нічого купувати.



Найдорожча вулиця для шопінгу у Мілані / Фото Depositphotos

Історичний район Мілана з вузькими вуличками, галереями і ресторанами називається Brera District. Він поєднує сучасний міланський стиль з атмосферою минулого.

Любителям моди варто завітати в музей Armani Silos. Вхід коштує 15 євро, а працює музей з вівторка по неділю з 11 по 19.

Ще одне чарівне місце у Мілані – район Navigli з каналами. Щоб сюди потрапити, треба вийти на станції метро Porta Genova. Ідеальний час для прогулянки – захід сонця. Тут є багато барів і ресторанів. Охочі можуть прокататися на човні каналами, коштує це 20 – 30 євро з людини.

Мілан точно вартує окремої уваги, а не лише кілька годин. Атмосфера, яка тут панує, захопить вас повністю.

Коли найкраще їхати у Мілан?

Як пише Lonely Planet, високим туристичним сезоном у Мілані вважається період з травня по серпень. Однак експерти все ж не радять планувати поїздку на цей час. Річ у тому, що з липня у Мілані сильно підіймається вологість і прогулянки у спеку стають виснажливими. Крім того, туристів дуже багато.

Найкраще їхати у це гламурне місто восени, коли спека вже спадає. Людей на вулицях, у будиках та галереях стає значно менше, а тому насолоджуватися Міланом стає простіше.

