Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Яке місто є найкращим варіантом для подорожей у 2026 році та чому?
Гімарайнш у Португалії потрапив до списку найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією National Geographic. Це середньовічне місто, яке багато відвідувачів називають "одним із найкрасивіших місць, де вони коли-небудь були", останніми роками активно оновлювали. Завдяки масштабному проєкту регенерації Гімарайнш отримав звання Європейської Зеленої столиці 2026 року.
Атмосфера міста: дивитись відео
Оновлення зосереджене на поєднанні історичної спадщини з сучасною стійкістю: у місті з'явилося більше зелених насаджень, нові велосипедні доріжки, а рівень забруднення вдалося істотно знизити. Місцева влада зробила акцент на залученні громади й збереженні культурної автентичності, тож Гімарайнш став прикладом того, як можна модернізувати місто, не втрачаючи його душу.
A Cozinha / фото Restaurante aCozinha
Мандрівників приваблюють не лише стародавні пам'ятки, вузькі вулички та середньовічні площі. Тут також багато гастрономічних закладів із відмінними відгуками, де подають локальні страви, зокрема в одному з найвідоміших ресторанів міста – A Cozinha.
Наступні локації є найпопулярнішими серед мандрівників, тож варто відвідати їх, побувавши у Гімарайнші, пише TripAdvisor:
- Історичний центр Гімарайнша (Centro Histórico de Guimarães).
- Палац герцогів Браганських (Paço dos Duques de Bragança).
- Канатна дорога Гімарайнша (Teleférico de Guimarães).
- Площа Ларгу да Олівейра (Largo da Oliveira).
- Гора та парк Пеня (Montanha – Parque da Penha).
- Замок Гімарайнш (Guimarães Castle).
Що додатково відвідати у Португалії?
Дізнайтесь, чому варто відвідати Порту у Португалії і чому місто є одним з обов'язкових напрямків для мандрівників у 2026 році. Експертка з подорожей, відвідала понад 60 країн і закликала людей бронювати поїздки до Порту "до того, як про це дізнаються всі інші".
Також ми розповідали про 9 найкрасивіших пляжів Португалії, які ви точно повинні відвідати бодай раз у житті. Наприклад, Praia do Carvalho – його називають прихованим скарбом регіону Алгарве. За словами місцевих мешканців, колись він був приватною власністю капітана.