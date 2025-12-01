Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке місто є найкращим варіантом для подорожей у 2026 році та чому?

Гімарайнш у Португалії потрапив до списку найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією National Geographic. Це середньовічне місто, яке багато відвідувачів називають "одним із найкрасивіших місць, де вони коли-небудь були", останніми роками активно оновлювали. Завдяки масштабному проєкту регенерації Гімарайнш отримав звання Європейської Зеленої столиці 2026 року.

Оновлення зосереджене на поєднанні історичної спадщини з сучасною стійкістю: у місті з'явилося більше зелених насаджень, нові велосипедні доріжки, а рівень забруднення вдалося істотно знизити. Місцева влада зробила акцент на залученні громади й збереженні культурної автентичності, тож Гімарайнш став прикладом того, як можна модернізувати місто, не втрачаючи його душу.



A Cozinha / фото Restaurante aCozinha

Мандрівників приваблюють не лише стародавні пам'ятки, вузькі вулички та середньовічні площі. Тут також багато гастрономічних закладів із відмінними відгуками, де подають локальні страви, зокрема в одному з найвідоміших ресторанів міста – A Cozinha.

Наступні локації є найпопулярнішими серед мандрівників, тож варто відвідати їх, побувавши у Гімарайнші, пише TripAdvisor:

Історичний центр Гімарайнша (Centro Histórico de Guimarães).

Палац герцогів Браганських (Paço dos Duques de Bragança).

Канатна дорога Гімарайнша (Teleférico de Guimarães).

Площа Ларгу да Олівейра (Largo da Oliveira).

Гора та парк Пеня (Montanha – Parque da Penha).

Замок Гімарайнш (Guimarães Castle).

