11 експертів з подорожей назвали Порту в Португалії одним з найкращих напрямків для відпустки в наступному році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exspress.

Чому варто побачити місто Порту?

"Якщо ви плануєте європейську подорож у 2026 році, то Порту може бути тим місцем, яке варто поставити на перше місце у вашому списку. Це приголомшливе місто є улюбленим для багатьох туристів, оскільки ідеально поєднує в собі найкращі елементи міського відпочинку та дозвілля на морському узбережжі. Ось чому експерти з подорожей рекомендують відвідати Порту у 2026 році", – йдеться у статті.



Порту / Фото Pexels

Елейн Воррен, експертка з подорожей, відвідала понад 60 країн і закликала людей бронювати поїздки до Порту "до того, як про це дізнаються всі інші".

Порту вміє дивувати. Пам'ятаю, як під час мого першого візиту я гуляла вздовж Рібейри, де пастельні будівлі нахиляються до річки Дору, а їхні відблиски мерехтять у золотому вечірньому світлі,

– розповіла вона.

За її словами, Порту менш вишукане місто, аніж Лісабон, але відчувається більш справжнім – повільнішим, дружнішим й автентичнішим.

"І що найкраще, навіть у високий сезон воно не здавалося переповненим", – сказала експертка.

Вона зазначила, що травень і вересень – ідеальні місяці для відвідування міста. У цей період достатньо тепло для трапези просто неба та річкових круїзів, але достатньо прохолодно для прогулянок по звивистих вулицях без натовпів.

Інший експерт Джейкоб Веддерберн-Дей, теж відзначив розташування міста в мальовничому районі вздовж річки Дору, а також яскраві будівлі, що каскадом спускаються по схилах пагорбів до води.



Порту / Фото Pexels

Історичний район Рібейра, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, наповнений вузькими брукованими вулицями, традиційною плиткою азулежу, що покриває фасади будівель, і одними з найбільш краєвидів у Європі.

Туристичне видання Lonely Planet теж відзначає красу Порту, зазначаючи, що мандрівників приваблює історичний центр міста.

Веддерберн-Дей пояснив, що авіакомпанії додають більше маршрутів до Порту, що свідчить про зростання попиту на цей напрямок.

На думку експерта, літо 2026 року може бути останнім, коли Порту буде відчуватися як прихована перлина, а не місце літнього відпочинку для всіх.

Куди ще рекомендують поїхати експерти?