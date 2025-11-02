Блогер-мандрівник і фахівець On The Beach Роб Брукс поділився п'ятьма напрямками, які стануть популярними наступного року, пише 24 Канал. Відразу чотири локації розташовуються у Європі.

Дивіться також Місто в Іспанії визнали одним з найкращих для відпустки: взимку там +19 градусів тепла

Які країни будуть у тренді для відпусток у 2026 році?

Як пише Express, Роб Брукс добре відомий завдяки своїм порадам щодо бюджетних подорожей, оглядів готелів та підказкам щодо відпочинку. Як один зі співробітників On the Beach, що займається організацією відпочинку, Роб добре знає останні тенденції в галузі туризму й часто ділиться рекомендаціями.

На п'яту сходинку свого рейтингу експерт поставив місто Порту. Це португальське місто дешевше за Лісабон, а також у ньому поєднуються чарівність Старого міста та краєвид на океан.



Порту / Фото Pexels

За даними Брукса, Порту стає новим улюбленим місцем для відпочинку під сонцем, що підтверджує стрімке зростання кількості бронювань.

На четверте місце Роб поставив іспанську Севілью, "яка нарешті отримує любов, на яку заслуговує". У ній є архітектура Мадрида, атмосфера Барселони, але ціни вдвічі нижчі, а їжа краща.

Як зазначив блогер, 2025 рік став для Севільї проривним, що підтверджує кількість бронювань.

Третю сходинку мандрівників несподівано віддав Болгарії, яка стає популярним напрямком для недорогої пляжної відпустки. Брукс стверджує, що в країні покращуються готелі, а пляжі залишаються бездоганними.



Севілья / Фото Pexels

На другому місці у Роба – Агадір у Марокко, де температура повітря становить близько 25 градусів протягом усього року. Курорти міста за останні кілька років стали ще кращими.

Відпочинок за системою "все включено" тут, як правило, дешевший, ніж на Канарських островах. Останніми роками Агадір став справжнім конкурентом традиційних зимових сонячних напрямків і цього року його популярність знову зросла.

Перше місце у рейтингу Роба займає Єгипет. За його словами, Шарм-ель-Шейх і Хургада мають готелі світового класу з приголомшливим видом на Червоне море і неперевершеною погодою цілий рік.

Пляжі, дайвінг і пакети "все включено" не мають собі рівних за ціною.

Експерт склав топ 5 популярних місць у 2026 році: дивіться відео

Топ 5 найкращих напрямків для відпочинку у 2026 році

Єгипет Адагір (Марокко) Болгарія Севілья (Іспанія) Порту (Португалія)

Які країни будуть у тренді наступного року?