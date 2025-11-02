Сонячне іспанське місто Кадіс, де взимку температура досягає 19 градусів тепла, було визнано одним із місць, які обов'язково варто відвідати у 2026 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Яке місто побачити в Іспанії?

Як пише Express, столиця провінції Кадіс, що входить до складу автономного регіону Андалусія, може похвалитися більш ніж 3000-річною історією. Місто рясніє чудовими старовинними спорудами, з яких відкривається чарівний краєвид на блакитні води Кадіської затоки Атлантичного океану.

Кадіс навряд чи можна назвати прихованою перлиною Європи, але видання Lonely Planet привернуло до нього ще більше уваги, включивши до списку 25 найкращих туристичних напрямків 2026 року.



Кадіс / Фото Pexels

"Карнавал у Кадісі – це найбільше щорічне свято Іспанії, яке в лютому або березні збирає на вулицях міста екстравагантно вбраних гуляк для 10 днів парадів, феєрверків, співів і танців під акомпанемент понад 300 місцевих музичних гуртів. Пакуйте костюм і бронюйте житло за кілька місяців наперед або доїжджайте з сусіднього Ель-Пуерто-де-Санта-Марія", – пише туристичне видання.

Емігрант з Нової Зеландії Джеймс та його іспанська дружина Йолі, які публікують туристичні путівники про Іспанію, виділили Кадіс "як місце номер один для відвідування".

За словами Джеймса, Кадіс – це найчарівніше місто Іспанії, а не побачити його, відвідавши країну, "було б злочином". Його дружина Йолі додала, що в місті, попри непросту погоду з Атлантики, вдалося зберегти в хорошому стані будівлі. За її словами, історичні частини Кадіса мають свою сувору автентичність.

Місто є скарбницею старовинних будівель і вулиць, розкиданих по різних кварталах. До них відносяться El Pópulo, La Viña та Santa María.



Кадіс / Фото Pexels

El Pópulo, найстаріший квартал міста, розташований біля входу в історичний центр, між ратушею та собором. Ця місцевість вважається справжнім середньовічним серцем міста, коріння якого сягає 13 століття.

Однією з найвідоміших пам'яток Кадіса є його собор – неймовірне поєднання барокового та неокласичного архітектурних стилів. Відвідувачі можуть навіть взяти участь в екскурсіях, які відкривають часто непомітні частини собору, такі як крипти.

Plaza de las Flores – це мальовнича площа, на якій розташовано безліч кафе, де подають місцеві делікатеси, такі як чурос і смажена риба. У цілому в місті великий вибір ресторанів, які пропонують дешеві перекуси.

Куди ще поїхати в Іспанії?