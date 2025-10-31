Кордова на півдні Іспанії була визнана одним з найбільш сонячних міст за версією Holidu. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.
Де відпочити в Іспанії у листопаді?
Місто розташоване всього в годині їзди на поїзді від Малаги або Севільї, в гірському та історичному регіоні Андалусія.
У жовтні в Кордові температура може сягати до 26 градусів тепла, а в листопаді трохи знизитися до +19. Кордоба, яка в десятому столітті була столицею Мавританської імперії під час Золотого століття ісламу, є домом для численних добре збережених архітектурних перлин тієї епохи.
Мандрівникам рекомендують прогулятися по Римському мосту та пройтися брукованими вуличками старого міста, де розташовані вишукані споруди, як-от мечеть-собор Кордови.
Cathedral of Córdoba / Фото з Вікіпедії
Ця велична будівля була зведена між 785 і 786 роками, а її арки та колони можна побачити і сьогодні, повідомляє Express. У 13 столітті мечеть вона була перетворена на собор, проте багато мозаїк та історичних деталей збереглися до наших днів.
У Кордові також розташований єврейський квартал (La Judería) з синагогою 14 століття. Квартал дає уявлення про епоху, коли в місті разом жили мусульмани, євреї та християни.
Torre de la Calahorra, середньовічна вежа-брама, є скарбницею артефактів різних епох історії міста. Оглянувши експонати, можна піднятися на вершину вежі, щоб помилуватися видом на старе місто.
Ще однією особливістю Кордови є старовинні двори, багато з яких датуються римськими та мавританськими часами. Вони часто прикрашені квітами, рослинами та фонтанами й були спроєктовані як прохолодні притулки від спеки.
Torre de la Calahorra / Фото з Вікіпедії
Після огляду визначних пам'яток, туристам радять розслабтеся в історичному Hammam Al Ándalus, побудованому на місці арабських лазень 13 століття. Кожна кімната вишукано оформлена кахельною плиткою на стінах і м'яким освітленням, що створює спокійну і автентичну атмосферу.
Андалусія славиться своєю яскравою кухнею і Кордова не є винятком. У місті обов'язково варто скуштувати кордовський сальморехо – освіжаючий суп з місцевих помідорів, щедро приправлений оливковою олією та часником.
Куди поїхати в Іспанії?
Туристам, які планують відпустку восени, рекомендують відвідати Мадрид. У цю пору року столиця Іспанії пропонує приємну прохолоду та низку культурних подій, зокрема фестивалі Suma Flamenca і Festival de Otoño.
Для бюджетного відпочинку варто відправлятися у регіон Андалусія, низка міст якого увійшли до рейтингу найдешевших в Іспанії. Зокрема, найбільш бюджетним містом було визнано Альбокс, де обід для двох коштує приблизно 1 110 гривень.
Також для сонячного відпочинку туристам радять відвідати Майорку, де навіть взимку температура сягає +23 градуси тепла. Острів пропонує ідеальні умови для прогулянок, велосипедних поїздок і відвідування пляжів.