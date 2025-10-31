Кордова на півдні Іспанії була визнана одним з найбільш сонячних міст за версією Holidu. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Де відпочити в Іспанії у листопаді?

Місто розташоване всього в годині їзди на поїзді від Малаги або Севільї, в гірському та історичному регіоні Андалусія.

У жовтні в Кордові температура може сягати до 26 градусів тепла, а в листопаді трохи знизитися до +19. Кордоба, яка в десятому столітті була столицею Мавританської імперії під час Золотого століття ісламу, є домом для численних добре збережених архітектурних перлин тієї епохи.

Мандрівникам рекомендують прогулятися по Римському мосту та пройтися брукованими вуличками старого міста, де розташовані вишукані споруди, як-от мечеть-собор Кордови.



Cathedral of Córdoba / Фото з Вікіпедії

Ця велична будівля була зведена між 785 і 786 роками, а її арки та колони можна побачити і сьогодні, повідомляє Express. У 13 столітті мечеть вона була перетворена на собор, проте багато мозаїк та історичних деталей збереглися до наших днів.

У Кордові також розташований єврейський квартал (La Judería) з синагогою 14 століття. Квартал дає уявлення про епоху, коли в місті разом жили мусульмани, євреї та християни.

Torre de la Calahorra, середньовічна вежа-брама, є скарбницею артефактів різних епох історії міста. Оглянувши експонати, можна піднятися на вершину вежі, щоб помилуватися видом на старе місто.

Ще однією особливістю Кордови є старовинні двори, багато з яких датуються римськими та мавританськими часами. Вони часто прикрашені квітами, рослинами та фонтанами й були спроєктовані як прохолодні притулки від спеки.



Torre de la Calahorra / Фото з Вікіпедії

Після огляду визначних пам'яток, туристам радять розслабтеся в історичному Hammam Al Ándalus, побудованому на місці арабських лазень 13 століття. Кожна кімната вишукано оформлена кахельною плиткою на стінах і м'яким освітленням, що створює спокійну і автентичну атмосферу.

Андалусія славиться своєю яскравою кухнею і Кордова не є винятком. У місті обов'язково варто скуштувати кордовський сальморехо – освіжаючий суп з місцевих помідорів, щедро приправлений оливковою олією та часником.

