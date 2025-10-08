Восени у Мадриді літня спека поступається приємній прохолоді й місто ніби оживає. Якщо вам потрібний заряд енергії, авторка видання The Guardian Енні Беннетт радить провести кілька днів в іспанській столиці, пише 24 Канал.

Що подивитися у Мадриді?

За словами Енні Беннетт, як тільки ви приїжджаєте в Мадрид, сліпуче світло й чисте блакитне небо піднімають настрій. Це може бути пов'язано з тим, що Мадрид є однією з найвищих столиць Європи. Як пише Envols, столиця Андорри є найвищою у Європі, а другим є саме Мадрид.

Щоб відчути історію міста, журналістка рекомендує прогулятися від Puerta del Sol – центру не тільки Мадрида, але й усієї Іспанії – до площі Plaza Mayor 17 століття, яку оточують будівлі з червоної цегли з шиферними дахами та стрункими шпилями.

Потім, як пише авторка публікації про Мадрид, слід завітати на Cava Baja, звивисту вулицю, що пролягає вздовж міських стін 12 століття. Їхні залишки збереглися в підвалах декількох барів і ресторанів, які спочатку були заїжджими двориками й тавернами для купців і мандрівників.



Мадрид / Фото Pexels

Енні Беннетт пише, що в Мадриді можна поринути в історичну спадщину міста, просто прогулюючись вулицями. У літературному кварталі Barrio de las Letras вулиці, уздовж яких розташовані бари, названі на честь видатних письменників, які жили тут у 16 – 17 століттях, таких як Мігель де Сервантес, Франсіско де Кеведо та Лопе де Вега.

У трьох найбільших музеях міста Prado, Thyssen-Bornemisza й Reina Sofia можна провести тижні. Однак журналістка радить туристам спробувати відвідати й інші музеї.

Королівська академія образотворчих мистецтв Сан-Фернандо приваблює лише невелику частину відвідувачів, попри те, що розташовується неподалік від Puerta del Sol і має дивовижні колекції, що включають роботи Гойї, Ель Греко, Пікассо та Франсіско де Сурбарана.

Цієї осені (14 жовтня – 2 листопада) у Мадриді відбудеться фестиваль Suma Flamenca, де провідні танцюристи, співаки та музиканти фламенко виконуватимуть нові твори, такі як Flamenco Gospel Хуана Кармони. Головним місцем проведення фестивалю є Teatros del Canal.



Що побачити в Мадриді / Фото Pexels

Teatros del Canal також є центром Festival de Otoño (6 – 30 листопада), однієї з найважливіших культурних подій року, де представлені театральні вистави, музика та інші виступи іспанських і міжнародних артистів.

Менш туристичний район Chamberi, де розташовується Teatros del Canal, вважають домівкою "чистого" та особливого духу Мадрида. У цьому районі, як пише журналістка, можна відчути більш автентичну атмосферу.



Мадрид / Фото Pexels

Трафальгар, частина району Chamberi, найближча до центру, швидко стає одним з наймодніших районів Мадрида, але все ще зберігає спокійну, сімейну атмосферу. Тут відкриваються нові бари, ресторани, галереї та бутики в традиційних приміщеннях.

Журналістка пише, що хоча восени у Мадриді є на що подивитися і чим зайнятися, не варто занадто зациклюватися на плануванні кожного дня й варто плисти за течією. Вона рекомендує прогулятися парком Parque del Buen Retiro протягом декількох годин, милуючись дивовижно яскравими відтінками дерев.

Також, щоб насолодитися осінніми барвами, варто відвідати елегантні сади Campo del Moro, які спускаються від королівського палацу до річки Мансанарес.

